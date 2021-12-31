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Водка и пиво резко подорожают: когда и на сколько украинцам придется раскошелиться

31 декабря 2021, 16:07
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Законодатели поменяли принцип начисления акциза на алкоголь.

водка, продажа, магазин
/ фото: epravda.com.ua

Алкогольные напитки на прилавках магазинов в Украине подорожают уже с 1 января 2022 года. Это связано с повышением акциза на крепкие спиртные напитки, а также на некоторые виды вин, ликеров, продуктов перегонки.

Соответствующие новации содержатся в принятом Радой и одобренном президентом законе о повышении налогов № 5600.

Обратим внимание, что наиболее серьезные изменения ожидают так называемый "пивной" акциз.

Законодатели поменяли принцип начисления акциза на продукцию пивоваров. Если раньше пиво из солода облагалось акцизом 2,78 грн за литр, то теперь будут взимать 59,82 грн за 1 литр 100% спирта.

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Народные депутаты утверждают, что новый акциз коснется тех, кто производит крепкое пиво. В основном украинские производители выпускают на рынок пиво крепостью около 4,88% об. Повышенный акциз коснется тех, кто варит пиво большей крепости.

По данным экспертов, введение нового закона приведет к тому, что бутылка пива крепостью 8% подорожает как минимум на 2 грн.

Повышение акциза на алкоголь:

  • вина игристые и газированные крепостью от 1,2 до 15% об. - с 11,65 до 12,23 грн за литр;
  • вина под кодом 2204, 2205, 2206 - с 8,02 до 8,42 грн за литр.
  • крепкий алкоголь (крепостью выше 22% об.) - с 126,96 до 133,31 грн за литр 100% спирта.
  • сидр и перри - с 1,06, до 1,11 грн за литр.

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Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

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