За доллар 45 гривен: эксперт дал неожиданный прогноз на август

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На сегодня спрогнозировать курс доллара на сколь-нибудь длительном временном отрезке представляется затруднительным, заявила банковский эксперт Анна Золотько.

Как подчеркнула она в комментарии Ubr.ua, в данный момент рынок тестирует верхнюю ценовую границу, после достижения которой курс стабилизируется и начнет снижаться.

"Нас ждет неизбежная коррекция. Однако каким окажется новый курсовой коридор – сказать сложно. На этот вопрос в текущих условиях может ответить только рынок", – уверена эксперт.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Гойлов указал на то, что даже если доллар достигнет 45 грн, то надолго не задержится на этом уровне.

"Рост предложения со стороны коммерческих банков и экспортеров должен, пусть и незначительно, укрепить гривну. Кроме того, спрос вблизи этих отметок будет сокращаться", – добавил эксперт.

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