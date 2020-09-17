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ЗАЗ запускает производство Renault Arkana для украинского рынка

17 сентября 2020, 12:42

Купе-кросовер Renault Arkana, по мнению создателей, приятно удивит украинских водителей.

Renault Arkana / renault.ua

Современный дизайн, экономичный двигатель, полный привод и высокий клиренс – заинтересует покупателей, которые мечтают о доступном, новом автомобиле.

Производиться Renault Arkana будет на модернизированных мощностях Запорожского автомобильного завода (ЗАЗ), пишет УНИАН.

В 2019 году линии ЗАЗ по выпуску легковых машин были законсервированы, предприятие находилось в тяжелом положении. В 2020 году ситуация кардинально изменилась - по запросу Groupe Renault на предприятии произвели масштабную модернизацию производственных мощностей. На ЗАЗ развернута система контроля качества производства Alliance Production Way (APW), в соответствии с которой автомобили группы Groupe Renault собираются в более, чем 130 странах. "Произведенные в Украине автомобили будут европейского качества", - пообещали на предприятии.

Renault Arkana - кросовер компании Renault, модель 2019 года. Автомобиль создан на модернизированной платформе В0, является родственником Renault Duster. Renault Arkana оснащается абсолютно новым турбо двигателем TCe150 объемом 1,33 л турбо (150 л.с., крутящий момент – 250 hm) и бензиновым атмосферным двигателем SCe114, объемом 1,6 л (мощность 114 л.с., крутящий момент – 156 hm). В паре с ними будет предлагаться механическая или автоматическая трансмиссии. Комплектация с автоматической трансмиссией будет оснащена полным приводом. У автомобиля отличный клиренс - 205 мм и удобные углы корпуса. Расход топлива город/трасса - 9,1/6,1 л на 100 км. Разгон до 100 км/ч за 10,5 с. У Renault Arkana огромный багажник объемом в 508 литров, современный фары, удобная центральная консоль, возможность синхронизации автомобиля со смартфоном, защита двигателя - и множество других опций. Автомобиль представлен в 7 цветах.

Запуск производства моделей Renault, в Запорожье восприняли как начало возрождения украинского автомобилестроения. На ЗАЗ утверждают, что технически готовы расширить объемы производства, ориентируясь на запросы рынка.

"Производство автомобилей Renault - первый проект такого уровня в Украине после длительного перерыва. Мы очень гордимся тем, что именно ЗАЗ стал партнером ведущего мирового автопроизводителя. Сегодня предприятие располагает всеми техническими возможностями, чтобы обеспечить высокие стандарты качества автомобилей Renault и их соответствие ожиданиям автолюбителей в Украине. Мы верим, что новый внедорожник Renault Arkana, сделанный в Украине, оправдает ожидания автомобилистов и будет пользоваться большой популярностью", - прокомментировал событие председатель правления Публичного акционерного общества (ПАО) "Запорожский автомобильный завод" Николай Евдокименко.

ПАО "Запорожский автомобилестроительный завод" – крупнейший производитель автомобилей в Украине. Предприятие способно полномасштабно производить легковые автомобили, легкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы. В разные годы ЗАЗ сотрудничал з Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery. За два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники.

Groupe Renault – занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн автомобилей. Владеет брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine. С 2017 года Groupe Renault является мажоритарным акционером "Автоваза" и собственником бренда Lada. Groupe Renault является частью Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.

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