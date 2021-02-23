Зеленский упростил работу украинским фермерам

Президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под документом, который вносит изменения для украинских аграриев в Налоговый кодекс.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ предусматривает снижение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 14% на поставку и ввоз в Украину некоторых видов сельхозпродукции. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
В частности, НДС снизят на ввоз крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячмени, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семен льна, рапса, подсолнечника и других масличных культур.
"Закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства", ‒ сказано в сообщении.
В ОП сообщают, что реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соответствующей продукцией, уменьшит потери госбюджета и будет способствовать детенизации налогов в сельхозотрасли.
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Как ранее сообщалось:
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