Зеленский упростил работу украинским фермерам

Офис президента / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ предусматривает снижение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 14% на поставку и ввоз в Украину некоторых видов сельхозпродукции. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В частности, НДС снизят на ввоз крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячмени, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семен льна, рапса, подсолнечника и других масличных культур.

"Закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства", ‒ сказано в сообщении.

В ОП сообщают, что реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соответствующей продукцией, уменьшит потери госбюджета и будет способствовать детенизации налогов в сельхозотрасли.

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