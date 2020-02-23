Кабмин подготовил неприятный сюрприз украинским аграриям

Господдержка аграриев / agroportal.ua

Кабинет министров решил ограничить государственную поддержку аграриев. Новшество планируют применить уже в текущем году.

По данным Интерфакс-Украина, на заседании правительства 19 февраля принято постановление, предусматривающее сокращение финансовой поддержки на уровне 50 миллионов гривен на одного субъекта.

"В 2020 году будет установлено максимальную сумму господдержки на одного субъекта с учетом связанных лиц в размере 50 млн грн", - отметил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что украинские аграрии получат государственную поддержку.