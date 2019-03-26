Кандидат в президенты от националистов принял программу коммунистов за свою

Руслан Кошулинский / УНИАН

Кандидат в президенты от националистических сил Руслан Кошулинский согласился с экономическим блоком программы лидера КПУ Петра Симоненко.

О курьезе рассказал журналист Павел Казарин, который задавал Кошулинскому вопросы во время ток-шоу Зворотній відлік.

"Мы решили уточнить, все ли правильно поняли. Я читал ему (Кошулинскому — ред.) экономический блок программы – кандидат кивал и соглашался.

Проблема лишь в том, что в этот момент я зачитывал ему программу Петра Симоненко.

Нет, он ничего не перепутал. Да, их экономические программы совпадают

Тут должна быть остроумная шутка про украинских правых, которые левые, но ее не будет", - рассказал Казарин в Facebook.

Напомним, ранее кандидат в президенты Сергей Каплин влип в скандал, спутав программу Гитлера со своей.