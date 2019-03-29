У Путина рассказали о возможности признания итогов президентских выборов в Украине

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Вести.ру

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что оценка предвыборной кампании в Украине – это не дело российской стороны.

Таким образом он ответил на вопрос корреспондента УНИАН о признании Россией итогов президентских выборов в Украине.

"Безусловно, я оставил бы без комментариев ваш вопрос: возможно ли признание нелегитимными итогов выборов. Я на этот вопрос отвечать не буду. Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы. Мы же не можем говорить об этом, если выборы еще не состоялись", - подчеркнул Песков.

Он также обратил внимание на то, что в президентских выборах-2019 в Украине российских наблюдателей не будет.

Читайте такжеМедведь Буян предсказал победу Порошенко на выборах

"Это внутреннее дело украинцев. Что-то можно будет говорить только после того, как они состоятся", - подчеркнул он.

Говоря о том, что в РФ не будут открыты участки для голосования на территории России, он добавил, что "существуют несколько миллионов украинцев, которые отторгнуты в своей стране".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Госдуму РФ внесен проект постановления о непризнании итогов президентских выборов в Украине.