Порошенко признал, что ему "не до шуток" – и попытался попетросянить в призыве к избирателям Зеленского

Порошенко попытался попетросянить в призыве к избирателям Зеленского / Радио Свобода

Нынешний глава государства Петр Порошенко попытался потроллить своего оппонента Владимира Зеленского, которому безнадежно проигрывать по данным первых экзит-полов.

"Через три часа наступит 1 апреля. Посмеемся и хватит. Со 2 апреля решительно движемся вперед. Друзья, не до шуток, потому что потом не насмеемся", – отметил, в частности, Порошенко.

При этом он считает, что шоумен не может представлять Украину на международной арене.

Читайте такжеЗеленский пообещал сюрпризы во втором туре и рассказал о первых шагах на посту президента"Да, и с Россией так или иначе за большим столом с нашими европейскими и американскими партнерами придется говорить. Но представлять ее будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а так, чтобы вы знали на всякий случай, Владимир Путин", – написал Порошенко в Twitter.

При этом он заверил, что "услышал" тех, кто голосовал за Зеленского: "Я готов к глубокому и предметному диалогу с теми, кого не успел убедить в первом туре. Хотел бы сейчас обратиться к тем, кому меньше 30 лет... Я полностью понимаю мотивы вашего недовольства, я услышал вас и прошу, услышьте и вы меня".

Напомним, Порошенко связал данные экзитполов с надеждами Москвы и с Путиным. Глава государства поделился планами на будущее.

В свою очередь Зеленский едко потроллил Порошенко, комментируя данные экзит-полов. По предварительным данным, шоумен более чем на 10% обошел нынешнего президента.

Напомним, согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, Порошенко финишировал вторым.

По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таким образом, 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.