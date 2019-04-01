"Итог массового разочарования шоколадным магнатом" - что говорят о победе Зеленского западные СМИ

1 апреля 2019, 13:10

В отличие от других постсоветских государств, в Украине работает демократия, отмечает мировая пресса.

Владимир Зеленский в своем штабе
Владимир Зеленский в своем штабе, в ожидании результатов голосования в преддверии выборов в воскресенье в Киеве. / GettyImages

Победа в первом туре президентских выборов в Украине кандидата Владимира Зеленского стала неожиданностью на Западе, даже несмотря на предвыборные рейтинги. 

СМИ задаются вопросом, что будет во втором туре: сможет ли шоумэн также убедительно добыть президентский пост, что станет делать с разрушенной экономикой, как будет договариваться с Путиным и сумеет ли оправдать высокое доверие, оказанное ему на выборах украинскими гражданами.

Реакция иносми на победу Владимира Зеленского - в обзоре Главреда.

The Washington Post

The Washington Post отмечает, что результаты Зеленского являются доказательством массового недовольства украинцами старыми политическими элитами.

"Сильный результат Зеленского отразил разочарование народа: людям кажется, что за пять лет, прошедших со времен прозападной революции, к лучшему мало что изменилось.

Зеленский разработал глубоко залегающую жилу народного недовольства вялой экономикой, коррупцией и неразрешенной войной на востоке страны с российскими войсками и поддерживаемыми Кремлем мятежниками".

The New York Times

The New York Times называет победу Зеленского в первом туре "ошеломляющим результатом", который предопределит будущее страны, зажатой в тиски противостояния России и Запада.

"Порошенко сказал, что время для шуток прошло, и что Зеленский станет именно таким слабым президентом, которого ищет президент России Владимир Путин, пугающий украинский политик.

Таким образом, господин Порошенко, шоколадный магнат и один из богатейших людей в стране, где заправляют олигархи, словно признал, что молодые избиратели бегут от него толпами. Он сказал, что услышал - и понял - их стремление к более быстрому изменению.

Самым важным аспектом выборов является факт того, что в Украине работает хотя и проблемная, но настоящая демократия, в отличие от "потемкинских" выборов в соседних России и Белоруссии, конкурс в Украине предоставил избирателям реальный выбор с не предопределенным результатом"

Die Presse

Немецкая Die Presse отмечает, что на этих выборах Порошенко выглядел старым и несовременным на фоне неопытного Зеленского.

"Итог изменений, произошедших за последние пять лет в результате Майдана и последующих конфликтов с Москвой сделали невозможным кандидата с пророссийской программой, с такой программой невозможно сегодня в Украине выиграть выборы. Аннексия Крыма и продолжающаяся война на Донбассе сплотили граждан и укрепили национальное самосознание, а пророссийский электорат остался в отторгнутых областях.

Но Зеленский устанавливает нечто иное, чем его конкурент Порошенко. Он более снисходителен в России, говорит в интервью в основном на русском языке и надеется, что после предвыборной кампании у него будет ясная беседа один на один с Владимиром Путиным", - говорится в публикации

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The Wall Street Journal

The Wall Street Journal указывает, что в первом туре победил комик без какого-либо опыта политической борьбы, также отмечая, что многие разочарованы действующей властью, которая превратила Украину во вторую по бедности страну Европы.

"Главный вопрос по поводу его возможного президентства: сможет ли он обуздать неповоротливую украинскую элиту для проведения необходимых реформ", — цитирует WSJ Отилию Дханд, специалиста по России и Восточной Европе.

Опасностью она считает возможный разворот Украины от Запада и вхождение в орбиту влияния России.

Le Monde

По версии Le Monde, несмотря на то, что потрясающий прорыв Владимира Зеленского был зафиксирован опросами, проанализирован, скрупулезно разобран, его победа в первом туре президентских выборов на Украине в воскресенье 31 марта представляется исключительной сенсацией.

"Во-первых, потому что комик, будучи полным неофитом в политике, сумел мобилизовать избирателей с результатом, оказавшимся выше всех ожиданий. Согласно большинству экзит-полов, он набрал приблизительно 30% голосов - то есть верхний предел того, что предсказывали опросы, и это является хорошим предзнаменованием для второго тура, запланированного на 21 апреля", - пишет издание.

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"Одного напяленного Петром Порошенко костюма главнокомандующего оказалось недостаточно, чтобы заставить забыть о всеобщем обнищании, надоевшей всем коррупции и сомнительных схемах. За несколько дней до выборов один чиновник, поддерживающий Зеленского, резюмировал подобное умонастроение: "Когда вы неизлечимо больны и вам предлагают экспериментальное лечение, это страшно, но вы на это идете".

Зеленский отстаивает умеренную либеральную политику, довольно распространенную среди представителей поколения, для которого слово "государство" стало синонимом воровства.

Тем не менее, указывает обозреватель французской газеты, возникают сомнения, прежде всего, относительно метода Зеленского, который "провел кампанию, не произнеся ни одного политического слова или митинга"

"Немногие наблюдатели и избиратели сомневаются в искренности Зеленского, однако его способность в корне реформировать Украину, увязшую в коррупции и олигархических сетях, подорванную слишком слабыми институтами, довольно сомнительна. Петру Порошенко же осталось три недели, чтобы внушить общественному мнению идею о том, что стабильность лучше приключений", - указывает LeMonde.

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The Telegraph

The Telegraph укаывает, что "популизм 2.0" теперь распространяется и на Украину. Несмотря на то, что у многих возникали опросы относительно сотрудничества Зеленского с Коломойским, людей это от голосования не остановило:

"Подобно Дональду Трампу Зеленский строит свою предвыборную кампанию на основе образа своего прямолинейного персонажа, который вместо обещаний о строительстве цен и новых тарифах просто говорит, что "все будет хорошо". Его предвыборная программа остается достаточно туманной.

Но в стране, где правительству доверяет менее одного человека из десяти, обещание кандидата отработать один президентский срок, чтобы справиться с коррупцией, нашло широкий отклик среди избирателей"

CNN

Несмотря на далекую от совершенства систему демократии в Украине, она все же работает, говорится в материале CNN:

"Лидерами на президентских выборах в Украине были шоколадный магнат, энергетический магнат и телевизионный комик. Это звучит как пародия, но воскресное голосование было серьезным делом для страны, находящейся в состоянии войны", - пишет издание.

Оно указывает, что политические обозреватели считают Зеленского "чистым листом", полным новичком в политике, чье мастерство в деталях политики все еще довольно скудно.

"Зеленский — комедийный актер и звезда сериала Слуга народа, который сейчас можно посмотреть на телеканале Netflix. Сюжет сериала как будто предопределил политическую карьеру актера: Зеленский играет нищего школьного учителя, который неожиданно становится президентом Украины. По сути, сериал послужил Зеленскому предвыборной рекламой. Однако политические обозреватели утверждают, что Зеленский — это своего рода чистый лист, абсолютный новичок в политике, который пока плохо разбирается в деталях.

Единственное, за что можно поручиться в украинской политике — это ее непредсказуемость. В отличие от соседней России, где убедительные (и ожидаемые) победы одерживает Путин, мы не можем сказать наверняка, устоит ли действующий президент или нет. Демократия в Украине грязная... но конкурентная", - резюмирует CNN.

The Time

Time увидел в украинских выборах сильные стремление украинцев к новой крови в политической системе, наводненной коррупцией, а также новый подход к попытке положить конец войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны.

"Как и популярный персонаж, которого он играет, 41-летний Зеленский сделал коррупцию центром своей кандидатуры. Он предложил пожизненный запрет на занятие государственных должностей для всех, кто осужден за взяточничество. Он также призвал к прямым переговорам с Россией о прекращении конфликта на востоке Украины. Отсутствие политического опыта помогло ему завоевать популярность среди избирателей на фоне широкого разочарования в политической элите страны", - говорится в статье о выборах в Украине.

При этом, напоминает издание, многие политические обозреватели называют президентские выборы битвой между Порошенко и Коломойским, а обе революции в итоге заканчивались не реформами, а войной олигархов за власть и ресурсы.

Politico

Обозреватель Politico считает, что для Зеленского, чьей единственной заслугой в политической жизни страны стала роль в сериале Слуга народа, открыло дверь на президентский пост массовое разочарование.

"Другой вопрос - обладает ли 41-летний актер навыками руководства страной с населением более 40 миллионов человек, которая сталкивается со сложным комплексом внутренних и внешних политических проблем - от войны против сепаратистов до повальной коррупции и застойной экономики?

До сих пор основным этапом кампании служили принадлежащие олигархам телеканалы Украины. Это позволило Зеленскому оградить себя от критического взгляда. Однако, чтобы победить Порошенко, ему, вероятно, придется быть более смелым, разговаривая с критическими журналистами или соглашаясь на прямые дебаты с Порошенко.

На данный момент надежды Украины на вступление в НАТО или Европейский Союз кажутся недостижимыми, независимо от того, кто победит во втором туре. Тем не менее, цель прочно закрепить страну на Западе остается предметом веры для политических элит Украины, как в прошлом, так и в настоящем"

Rzeczpospolita

Польская Rzeczpospolita подчеркивает, что впервые в истории независимой Украины очень высоким шансом занять самый важный пост в государстве есть у человека, который никогда прежде не занимался политикой.

"Он не занимал должности ни в одном государственном учреждении или государственной казначейской компании. Именно поэтому его образ не соответствует традиционному кандидату в президенты Украины.

Но украинская реальность несколько сложнее, чем сценарий популярного сериала. Киев более пяти лет никак не влияет на процессы, происходящие в аннексированном Россией Крыму. Россия де-факто заблокировала доступ Украины к Азовскому морю и отключила Мариупольский порт от остального мира. Во время избирательной кампании все фавориты опросов обещали вернуть Крым, но Зеленский был самым умеренным. В одном из интервью он сказал, что украинский флаг не появится на полуострове, пока "Владимир Путин будет править в России".

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Петр Порошенко Владимир Зеленский иносми выборы-2019
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