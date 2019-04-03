Флаг Индии / Reuters

До сегодняшнего дня кажется, что индийский премьер-министр Нарендра Моди и его правительство на базе Бхаратия джаната партии (одна из двух ведущих общенациональных партий Индии) строят свою предстоящую кампанию всеобщих выборов на трех столпах - разжигании войны и ненависти к Пакистану и мусульманам, а также мессенджах к гражданам Индии, что оккупированный ими Кашмир будет потярен, если они не проголосуют за него на предстоящих всеобщих выборах. Он решительно продвигает Пакистан как главного врага Индии и главную угрозу его существованию. Об этом пишет пакистанский обозреватель Ага Икрар Харун в своей колонке на страницах The Dispatch News Desk, перевод которой публикует Главред.

Нет сомнений в том, что, он успешен в своей стратегии, поскольку социальные вопросы не обсуждаются, а выборы уже стучатся в дверь. Индийские СМИ, контролируемые государством, не говорят о предвыборных обещаниях Бхаратия джаната партии на 2014 год, в том числе о 10 миллионах рабочих мест для молодежи, растущей и процветающей Индии, индустриализации в отдаленных районах, лучшей жизни для фермеров и бесплатном образовании для бедных слоев населения. Существует длинный список обещаний, данных на выборах 2014 года, которые далеки от реальности, а бедность поедает индийское общество, и в последнем индексе развития человеческого потенциала, Индия занимает 130-ое из 189 стран.

Может ли Бхаратия джаната парти победить на выборах только путем разжигания войны и разжигания ненависти к Пакистану вместо решения реальных проблем, таких как бедность, безработица и углубление расколов в обществе? На этот вопрос ответили результаты выборов президента Украины.

Читайте такжеКонфликт Индии и Пакистана: все, что нужно знать о вспыхнувших боевых действияхДействующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение в первом туре президентских выборов 31 марта. Телезвезда Владимир Зеленский победил, набрав 30,24% голосов. Второй тур пройдет 21 апреля, поскольку ни одному из кандидатов не удалось набрать 50% от общего числа голосов на выборах. Существует вероятность того, что один из самых богатых людей в Украине - Петр Порошенко - может заручиться поддержкой других людей или политических партий, чтобы изменить результаты выборов во втором туре.

Петр Порошенко пришел к власти с поддержкой Соединенных Штатов после Революции достоинства в ноябре 2013 года, которую также называют Евромайданом. Результаты этой революции были роковыми для Украины, которая теперь состоит из трех частей: Украина, имеющая столицу в Киеве, Восточная Украина, управляемая поддерживаемыми Россией сепаратистами, и Крым, который был аннексирован Россией в результате явной агрессии.

Борьба с коррупцией была одной из главных задач и ключевым предвыборным обещанием президента Порошенко. Победа над Россией на Донбассе также стали популярным предвыборным лозунгом в стратегии Порошенко, который провел несколько стратегических реформ, чтобы устранить российское наследие в украинском обществе.

Коммунистическая партия Украины была запрещена в процессе декоммунизации, что также привело к сносу коммунистических памятников и переименованию общественных мест. Приблизительно 51 493 улицы и 987 городов и деревень были переименованы, а 1320 памятников Ленину и 1069 памятников другим коммунистическим деятелям снесли.

По-видимому, президент Порошенко потратил больше своей энергии на войну и ненависть против России и поиск помощи в США и Европе, вместо того, чтобы договариваться о мире, работать над созданием рабочих мест для молодежи, сокращением бедности, подавлением коррупции. Результаты первого тура выборов показывают, что его стратегия направления всей своей энергии против России вместо того, чтобы использовать ее для украинской общественности с треском провалилась.

Украинские избиратели в первом туре отвергли президента Порошенко и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко и проголосовали за новичка, который пообещал бороться с коррупцией, вести переговоры с Россией в нормандском формате и принести процветание Украине путем прекращения войны в восточных регионах.

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Украинские выборы показывают, что люди больше заинтересованы в своих повседневных проблемах, а не в том, чтобы воевать с соседними странами. Если бы поощрение войне стало успешным, тогда не было бы необходимости проводить второй тур.