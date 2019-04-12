Предвыборная агония: что стоит за заявлением Порошенко о Медведчуке

12 апреля 2019, 07:15

Президент пытается переложить на своих подчиненных ответственность за свои решения.

Порошенко
Петр Порошенко заявил, что деятельность Виктора Медведчука должны проверить в СБУ / УНИАН

Не прошло и пяти лет, как Петр Порошенко поручил СБУ разобраться в эффективности деятельности Виктора Медведчука и его участии в переговорном процессе по Донбассу. Примечательно, что еще ровно год назад президент называл Медведчука "наиболее эффективным коммуникатором".

"Доложите мне завтра"

Напомним, новость о том, что силовикам поручено рассмотреть целесообразность работы кума Путина, Порошенко озвучил в эфире одной из радиостанций.

Объяснил, что последний раз заложников с подвалов оккупированных территорий и российских тюрем освобождали в 2017-ом.

"Назвать это эффективным точно нельзя. Я обращаюсь к СБУ рассмотреть возможность целесообразности дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным. Доложить мне завтра", - сказал президент.

Читайте такжеКак Медведчук бесцеремонно осадил ПорошенкоПорошенко добавил, что Медведчук был назначен в трехстороннюю контактную группу от Украины, поскольку является единственным каналом связи с президентом России Владимиром Путиным.

Буквально накануне этого в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили о намерении вывести из переговорного процесса Виктора Медведчука.

"Меня снять невозможно"

Медведчук уверяет: он успешно занимается вопросами обмена, благодаря чему удалось обменять около 800 человек. Например, 4 апреля обсуждал с Путиным в Москве вопрос обмена украинских моряков.

"Я очень спокойно отношусь к подобным заявлениям, сначала от окружения господина Зеленского, а потом от Порошенко. И когда он просит разобраться в этом Службу безопасности Украины, я ему отвечаю за Службу безопасности – это риторический вопрос, который возник в преддверии 21 апреля", – рассказал на одном из своих телеканалов Медведчук.

Ранее он ответил Владимиру Зеленскому, что вывести его из переговорного процесса невозможно.

Читайте такжеПосланные посланцы: о чем говорит визит Медведчука и Бойко в Москву"К сведению штабных сценаристов Зеленского: Петр Порошенко никогда не назначал Виктора Медведчука на роль "переговорщика" с РФ. Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента. Поэтому вывести меня из "переговорного процесса" априори невозможно", - сказал Медведчук.

Предвыборная агония

Примечательно, что еще год назад президент заявлял, что эффективнее Медведчука никого нет.  

"Мы пытались применять различные каналы коммуникации. Начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете почему? Потому что решение об увольнении принимает непосредственно Путин. Ни церковь, ни его эти проксис на оккупированных территориях", - сказал Порошенко в феврале 2018-го на пресс-конференции, посвященной планам на год.

Депутат ВР Сергей Лещенко говорит, что заявление Порошенко – ни что иное как предвыборная агония.

"Порошенко пять лет не только ничего не замечал. Но и содействовал Медведчуку. И в последний момент решил удивить какой-то активной позицией. Но этому уже никто не верит. Поэтому ему уже ничего не поможет. Только "чистосердечное признание". Что касается самого Медведчука, то вся его деятельность в Украине за последние пять лет была направлена на собственное обогащение и построение своей телевизионной, бизнес-империи, связанной с дизельным топливом и сжиженным газом", – говорит Лещенко.

Унизительно и некрасиво

Дипломат и глава правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко объясняет, что причина в заявлении Порошенко – предвыборная кампания.

Читайте такжеКуда метит Медведчук?"Это выборы, тут не может быть двух мнений. Он понимает, что проиграл. И впопыхах хватается за все, за что его критиковали раньше. И, как всегда, он пытается демонстрировать прогресс, а не решать вопросы. Медведчук говорит, что Порошенко просил его о переговорах с Путиным. И тогда президент не спрашивал об этом у СБУ. Поэтому он и сейчас может отстранить его самостоятельно, если контролирует этот процесс. Или он просто не знает, что происходит на переговорах, тогда он плохой главнокомандующий и плохой президент.  Но думаю, что скорее всего разговор идет о том, чтобы переложить на своих подчиненных ответственность за свои решения. Это конечно же унизительно и не очень красиво". – объяснил нам Яременко.

И добавил, что кроме статуса "кум Путина" Медведчук не имеет никакого влияния.

"Политический вес ему дает только кумовство с Путиным, на котором он спекулирует. И этой "почетной должности" его не лишишь. Он человек без политического влияния, без какой-либо поддержки людьми в Украине. Он ноль", - говорит Яременко.

При чем тут СБУ?

Оценку эффективности деятельности Медведчука может дать только президент. Ведь именно он назначил Медведчука в переговорную группу. Тот не отчитывался перед ведомством о своих достижениях, поэтому в СБУ не могут дать оценку действиям Медведчука, рассказал Главреду экс-руководитель главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

"Если бы захотели проверить деятельность Медведчука, то есть генеральный прокурор и уголовное производство касательно полетов Москву. Но в этом случае, в первую очередь нужно допросить Порошенко и Путина, чтобы выяснить что плохого или хорошего сделал Медведчук", - уверен Вовк.

Читайте такжеПорошенко подготавливает общество к принятию МедведчукаПо его словам, причина заявления Порошенко в том, что кум Путина активно выходит на политическую арену.  

"У людей возникают вопросы – а что здесь делает кум Путина, почему он купил один канал, и еще собирается их покупать? И почему президент не принимает никаких мер? И Порошенко необходимо отвечать, что Медведчук является прямым представителем Путина в Украине, который чувствует себя как рыба в воде и пользуется охраной, которая по количеству превышает охрану президента и премьер-министра вместе взятых. Это я вам ка профессионал говорю. К тому же у него активов столько же, сколько и у президента. И, чтобы не отвечать на все эти вопросы, Порошенко переложил ответственность на СБУ", - говорит Василий Вовк.

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СБУ Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Медведчук Сергей Лещенко Василий Вовк Богдан Яременко
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