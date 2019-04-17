"ГПУ работает эффективно": Луценко не будет идти в отставку после выборов

Луценко уже настроен работать с Зеленским / Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко изменил свое мнение по поводу отставки после второго тура выборов президента и заявил о желании продолжить работу, поскольку у новой команды нет должного опыта и они являются "дилетантами".

"У команды Владимира Зеленского нет четкого плана борьбы с коррупцией… Даже там, где они говорят умные вещи, нет системности. Неправильно передавать полномочия в таком важном органе, как ГПУ, людям, которые не понимают, как обстоят дела в стране", - цитирует главу ГПУ TheБабель.

По словам Луценко, по закону генпрокурор не обязан уходить в отставку после избрания нового президента. Он убежден, что возглавляемый им орган работает с максимальным эффектом.

"По закону генпрокурор не слагает полномочия после избрания нового президента. Но президент может инициировать мою отставку. И если парламент поддержит, он может внести новую кандидатуру. Я считаю, что Генпрокуратура сейчас работает эффективнее, чем когда-либо. Но за кресло, конечно, не держусь. К такому испытанию готов", - сказал генпрокурор.

Напомним, подчиненный главы ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что для эффективной работы Генпрокуратуры Юрия Луценко необходимо заменить на посту главы ведомства.