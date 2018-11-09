Эпопея с уходом Луценко: стал известен вердикт Порошенко

Юрий Луценко и Петр Порошенко / Sensum.Club

В пресс-службе администрации президента сообщили, что украинский лидер Петр Порошенко оставил Юрия Луценко на должности генпрокурора: он вернул ему назад заявление об отставке.

"Президент вернул заявление гепрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов при рейтинговом голосовании) и перед ним стоят важные задачи", – цитирует ответ ведомства "Украинская правда".

Как сообщалось, депутаты Верховной Рады не поддержали отставку генерального прокурора Юрия Луценко. В ходе рейтингового голосования "за" проголосовали 38 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее Луценко заявил об "остром разговоре" с Порошенко из-за своей отставки. Генпрокурор подчеркнул, что глава государства и коалиция хотят, чтобы он продолжил работать в ГПУ.

Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уходит в отставку, объяснив свое решение "пропагандистской кампанией", которая началась после гибели активистки Екатерины Гандзюк.

Позже он сообщил, что передал президенту Петру Порошенко заявление об отставке.