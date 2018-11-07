Луценко передал Порошенко заявление об отставке

Глава ГПУ Юрий Луценко (слева) и президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал президенту Петру Порошенко заявление об отставке.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, передают "Украинские новости".

"Да, он передал заявление", - приводит агентство слова Сарган.

По ее словам, заявление об отставке было передано в среду, 7 ноября. О реакции президента на заявление пока не сообщается.

Читайте также"Ультиматум Порошенко": политолог объяснил заявление Луценко об отставкеВо вторник, 6 ноября, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уходит в отставку, объяснив свое решение "пропагандистской кампанией", которая началась после гибели активистки Екатерины Гандзюк.

Заявления в прессе, в которых среди возможных виновников убийства назывались представители украинской власти, он назвал пиаром на крови.

"Этим людям нужен не результат, а пиар ради борьбы за власть. Сегодня обвиняют не Путина, который напал на Украину и убил тысячи солдат и мирных жителей, а Петра Порошенко. Сегодня обвиняют не Януковича, который разворовал Украину и сбежал в Москву, а тех, кто отобрал у него полтора миллиарда и вернул в бюджет... Чтобы показать, что никто за власть не цепляется, я ухожу в отставку", - сказал Луценко.

Однако депутаты Рады не поддержали отставку главы ГПУ. В ходе рейтингового голосования "за" проголосовали 38 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.