Луценко заявил об "остром разговоре" с Порошенко из-за своей отставки

9 ноября 2018, 02:32

Генпрокурор подчеркнул, что глава государства и коалиция хотят, чтобы он продолжил работать в ГПУ.

Юрий Луценко
Юрий Луценко заявил, что его отставка пока под вопросом / УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о своем разговоре с президентом Петром Порошенко после заявления о желании покинуть пост главы Генпрокуратуры.

"Меня власть интересует только как возможность ответственности и эффективности, поэтому я заявил о своей отставке, я к ней готов... У меня с президентом был острый разговор, он не воспринял моего шага, он о нем узнал за пять минут до моего захода в Верховную Раду. Но тем не менее я сказал, что это мое принципиальное решение. Он сказал, что примет решение по возвращении из-за границы", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1.

По словам Луценко, его желание уйти в отставку продиктовано принципиальностью, а не играми. Он добавил, что депутаты продемонстрировали желание оставить действующего генпрокурора на посту.

"Верховная Рада дала 38 голосов за мою отставку. Я это воспринимаю как сигнал, чтобы я работал… еще более настойчиво", - подытожил Луценко.

Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уходит в отставку, объяснив свое решение "пропагандистской кампанией", которая началась после гибели активистки Екатерины Гандзюк.

Позже он сообщил, что передал президенту Петру Порошенко заявление об отставке.

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