"Генпрокурора нужно менять": Подчиненный Луценко "наехал" на босса

Юрий Луценко / УНИАН

Ради эффективной работы Генпрокуратуры Юрия Луценко необходимо заменить на посту главы ведомства.

Соответствующее мнение высказал глава Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Громадське.

"Предложения об этом мне не поступало, но то, что нынешнее руководство Генеральной прокуратуры и непосредственно генпрокурор должен быть сменено - это без сомнения. Потому что те действия, которые совершаются и в отношении Майдановских дел, и относительно коррупционных дел бывшей власти, в которых генпрокурор вредит расследованию, не могут продолжаться", − полагает он.

Горбатюк также напомнил, что, согласно украинскому законодательству, назначение генпрокурора осуществляет Верховная Рада − строго по представлению президента

"Не может руководитель учреждения, осуществляющего надзор за соблюдением законов, нарушать этот закон безнаказанно", − подытожил он.

Напомним, ранее, в феврале 2019-го, Юрий Луценко публично рассказал, сколько людей проходят подозреваемыми по делу о расстрелах на Майдане Незалежности в Киеве во время Революции Достоинства, а также заявил, что досудебное следствие по этим эпизодам завершено. Однако Сергей Горбатюк быстро опроверг это заявление своего начальника.