"Мне не стыдно": Порошенко записал новое видеообращение и вспомнил свои ошибки

Петр Порошенко опубликовал видеообращение / Reuters

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко опубликовал новое видеообращение.

В нем Порошенко признал, что за время своего президентства совершал ошибки, при этом перечислил и достижения за этот период.

"5 лет назад, вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти 5 лет. Посмотрите вокруг: безвиз, независимая церковь, сильная армия, стартапы, страна, привлекательная для международных инвестиций, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское - одежда, технологии, музыку. Мы превращаемся в страну возможностей", - сказано в ролике, опубликованном в Facebook Порошенко.

Одной из своих ошибок он назвал слабую коммуникацию с гражданами страны.

"Сейчас я понял, что мало с вами говорил, я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и возможно даже выгляжу непривычно, но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как президент, как кандидат, как гражданин!", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский записал предвыборный ролик, в котором призывал украинцев обязательно прийти на выборы.