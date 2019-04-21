"Положились на промысел Божий": глава Киево-Печерской лавры рассказал, как голосовал на выборах 2019

Участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины 2019 принял и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Павел.

На избирательный участок, к которому прикреплен владыка, он прибыл после божественной литургии, которая была совершена в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских в честь праздника Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье 2019).

Митрополит Павел напомнил, что церковь и политика должны быть разделены, однако же монахи – такие же граждане Украины, как и все иные, и так же имеют право на свое волеизъявление.

Читайте такжеСтало известно, что Порошенко посулил Варфоломею в обмен на томос"Монахи умирают для мира, но при этом мы как неукоснительно исполняем церковные каноны и придерживаемся догматов и традиций церкви. Поэтому, пока мы живем на этом свете, должны исполнять свои гражданские обязанности. В этом случае хочется вспомнить слова одного из известных святителей XIX века: "Плохой гражданин земной отчизны никогда не будет хорошим гражданином неба", – отметил владыка.

По его словам, братия Киево-Печерской лавры исполняет свой гражданский долг, "полагаясь на промысел Божий, и я вместе с ними".

"Надеемся, что в нашей Украине настанет долгожданный мир, и каждый из нас сможет спокойно молиться и трудиться во славу Божию и на благо Его Святой Церкви", – резюмировал митрополит Павел.

Как известно, уже полностью посчитаны голоса на первом участке за рубежом. Явка во втором туре оказались ниже, чем в первом, отметили в Австралии.

Также стало известно, как голосуют на фронте. Явка на прифронтовых избирательных участках уже превысила 50%.

Кроме того, ЦИК огласила информацию о явке избирателей по состоянию на 15:30. По данным с 60 избирательных округов, общеукраинская явка составила 44,82%.

Ранее у Порошенко рассказали, как прореагируют на результаты выборов 2019. По словам Герасимова, Конституция Украины определяет народ главным источником власти.

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. В результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК назначил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов в Украине 2019 попали два кандидата, которые в первом туре выборов набрали больше всего голосов — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Справка. После того, как в Украине закроют избирательные участки, будут оглашены результаты экзит-поллов. Также после закрытия участков члены избирательных комиссий начнут подсчитывать бюллетени, а потом передадут протоколы в ЦИК.

В Центризбиркоме будут подсчитывать протоколы, на сайте ЦИК можно будет увидеть, сколько процентов протоколов уже подсчитано.

Центризбирком должен огласить официальные результаты второго тура выборов президента Украины 2019 до 1 мая.