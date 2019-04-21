"Победа курса Порошенко": Луценко оценил результаты экзит полов

Юрий Луценко узрел победу курса Петра Порошенко / Sensum.Club

Результаты президентских выборов в Украине свидетельствуют о победе "курса Порошенко", заявил генпрокурор Юрий Луценко.

При этом он поблагодарил Порошенко за то, что он заложил фундамент новой европейской Украины.

"Спасибо, Петр Порошенко. Ты заложил фундамент новой европейской Украины. Армия. Международная Антипутинская коалиция. Декоммунизация. Энергетическая независимость. Безвизовые. Децентрализация. Украинизация. Томос", - написал генпрокурор в Facebook.

По мнению Луценко, "даже выигрыш оппонента на выборах - победа курса Порошенко в настоящую демократию".

Напомним, ранее Зеленский ответил на вопрос о новой должности Порошенко в правительстве.