"Голоса будут": в Раде прокомментировали назначение даты инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский / GettyImages

Во время консультаций новоизбранного президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций будет решен вопрос о дате инаугурации, заявил народный депутат от фракции Народный фронт Антон Геращенко.

"Я уверен, что будет 226 голосов, чтобы назначить постановлением Верховной Рады дату инаугурации. Но нужно понимать, что инаугурация - это и вопрос того, чтобы пригласить много зарубежных лидеров. Например, на инаугурации Порошенко, как мне говорили, было 17 президентов", - цитирует Геращенко Интерфакс-Украина.

Говоря о зарегистрированном в Раде постановлении об инаугурации 19 мая, Геращенко отметил, что депутаты могут регистрировать различные постановления, но этот вопрос будет решаться в субботу, после проведения консультаций руководителей фракций с новоизбранным президентом.

Читайте такжеИнаугурация Зеленского: когда состоится и какие есть приметы на этот случай

Накануне первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила о том, что Верховная Рада определит дату инаугурации Зеленского на новой пленарной неделе.

Напомним, ранее в Конституционном суде Украины заявили о том, что инаугурация новоизбранного президента состоится в любом случае.

Кроме того, в команде Зеленского приоткрыли завесу тайны над его инаугурацией.