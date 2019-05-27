Роспуск Рады: Верховный суд принял решение насчет иска к Зеленскому

27 мая 2019, 20:10

Верховный суд в понедельник принял постановление, его можно обжаловать.

Выборы 2019 — Верховный суд решил не открывать производство насчет иска к Владимиру Зеленскому относительно указа о роспуске Рады
Верховный суд решил не открывать производство насчет иска к Владимиру Зеленскому относительно указа о роспуске Рады / УНИАН

В понедельник, 27 мая, Верховный суд постановил не открывать производство по делу относительно иска к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля, поскольку рассмотрение такого дела находится в юрисдикции Конституционного суда.

Постановление Верховного суда может быть обжаловано в его Большой палате на протяжении 15 дней со дня принятия решения, говорится на странице ВС в Facebook.

В Верховном суде пришли к выводу, что проверка на предмет соответствия Конституции всех без исключения правовых актов Верховной Рады и президента относится к полномочиям Конституционного суда.

"Истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады… нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента", — отметили в суде.

Читайте такжеПартия Зеленского является безоговорочным лидером парламентской гонки – опросПо его данным, человек, подавший иск, также утверждал, что назначение внеочередных выборов в парламент на июль нарушает его избирательные права — не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в нардепы — препятствует его планам на отдых летом и участие в выборах, поскольку ранее избирательная гонка была запланирована на осень.

Напомним, 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам в Верховную Раду 2019. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада Владимир Зеленский иск Верховный суд Украины выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:45
400 метров от врага: Зеленский впервые посетил передовую на Донбассе
20:12
Проверка от НАЗК: у нардепа Гаврилюка появилась машина, у его жены – квартира
20:10
Роспуск Рады: Верховный суд принял решение насчет иска к Зеленскому
19:34
Сергей Стаховский вылетел с Ролан Гаррос
19:22
У Зеленского обнародовали логотип партии Слуга народа Видео
19:01
Фабри Гонсалес покинул Карпаты
18:55
"Предаст Украину – потеряет жизнь": Ярош пригрозил Зеленскому
18:41
Ястремская вылетела с Ролан Гаррос
18:13
Джулиани озвучил мессендж Зеленскому от Трампа
18:10
Петиция в поддержку Зеленского набрала голоса, необходимые для рассмотрения
18:01
Мама, я хочу собаку: украинских детей научат обращению с четвероногими новости компании
17:51
Яценюк: дефолт – это клиническая смерть экономики
17:40
В полиции раскрыли "заказчиков" бунта в одесской колонии Фото Видео
17:36
Канцлер Австрии Курц покидает свой пост из-за скандала
17:25
Экс-замглавы разведки Семочко требует от Зеленского восстановления в должности
17:21
Богдан Троцько рассказал о новинках инвестирования на Международном конгрессе в Польше новости компании
17:01
Гороскоп на июнь 2019: трем знакам Зодиака светит интересный месяц
16:54
Виллаш-Боаш возглавит Марсель
16:38
Замена Банковой: журналисты показали фото места, куда переезжает Зеленский Фото
16:20
"Политический кабан": эксперт рассказал о "загонщиках" Зеленского
16:04
В Украине снова меняют тарифы на газ для населения: сколько будем платить в июле
16:00
Челси - Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы, прогнозы букмекеров
15:48
В Киеве на новом мосту еще одно стекло "устало" — соцсети Видео
15:28
Названа причина бунта в одесской колонии
15:27
Партия Зеленского будет набирать кандидатов в депутаты через интернет
15:18
Известный актер из студии Квартал 95 "намылился" в нардепы
15:16
Российская актриса полностью разделась: смелые фото
15:02
Дмитрий Разумков досье
14:44
Побег из колонии в Одессе: 15 сбежавших, шесть заложников, пожар. Все, что известно о бунте заключенных Видео
14:30
В Киеве в конце мая испортится погода — синоптики
14:29
Шевченко довызвал в сборную Украины нового вратаря
14:20
Океан Эльзы отыграл масштабный концерт на ВДНХ: яркие фото Фото Видео
14:16
"Ждем справедливое решение": У Яценюка обратились к КС по поводу указа о роспуске Рады
13:59
Чемпион мира по горнолыжному спорту подозревается в допинге
13:55
Коломойский предложил дефолт: реакция у Зеленского, и как воспринимать слова экс-губернатора
13:52
"Что ж ты за корыто держишься?": уволенный из Нацсовета пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского
13:41
Роналду впервые за 12 лет не вошел в тройку бомбардиров
13:40
В Кремле озвучили "свою точку зрению" на решение трибунала ООН по украинским морякам
13:35
В НФ считают, что Рада не может быть эффективной после роспуска
13:24
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
13:23
"Очень злобная, с*ка, власть": 95 квартал обратился к Зеленскому песней Видео
13:22
Массовый побег из одесской колонии: в здании пожар, в городе беспорядки Фото Видео
13:04
Элина Свитолина вышла во второй круг Ролан Гаррос
12:41
Досрочные выборы: Слуга народа планирует получить однопартийное большинство в Раде
12:32
Шахтер будет во второй корзине Лиги чемпионов
12:15
Доллар и евро в Украине никак не могут определиться с направлением
12:12
Парубий рассказал, когда Рада уволит Гройсмана
12:03
Синоптик предупредила украинцев о важном погодном нюансе
11:49
Довел судей до слез: на Голос.Діти пришел вероятный победитель шоу Видео
11:38
"Конвульсии Садового": мэр Львова заявил, что люди Порошенко наложили лапу на его кресло
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять