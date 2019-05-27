Роспуск Рады: Верховный суд принял решение насчет иска к Зеленскому

Верховный суд решил не открывать производство насчет иска к Владимиру Зеленскому относительно указа о роспуске Рады / УНИАН

В понедельник, 27 мая, Верховный суд постановил не открывать производство по делу относительно иска к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля, поскольку рассмотрение такого дела находится в юрисдикции Конституционного суда.

Постановление Верховного суда может быть обжаловано в его Большой палате на протяжении 15 дней со дня принятия решения, говорится на странице ВС в Facebook.

В Верховном суде пришли к выводу, что проверка на предмет соответствия Конституции всех без исключения правовых актов Верховной Рады и президента относится к полномочиям Конституционного суда.

"Истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады… нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента", — отметили в суде.

Читайте такжеПартия Зеленского является безоговорочным лидером парламентской гонки – опросПо его данным, человек, подавший иск, также утверждал, что назначение внеочередных выборов в парламент на июль нарушает его избирательные права — не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в нардепы — препятствует его планам на отдых летом и участие в выборах, поскольку ранее избирательная гонка была запланирована на осень.

Напомним, 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам в Верховную Раду 2019. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс.