Суд поставил точку в деле об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

Михаил Саакашвили

В субботу, 6 июля, Шестой апелляционный административный суд принял решение по иску Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии о правомерности регистрации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили кандидатом в народные депутаты Украины по списку партии Рух новых сил.

"Суд решил: в удовлетворении административного иска Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии (третье лицо – партия Михаила Саакашвили Рух новых сил) о признании противоправным и отмене постановления (о регистрации Саакашвили, - ред.) … отказать полностью", - зачитал решение суда председательствующий на процессе судья.

Читайте такжеВерховный суд вынес вердикт по участию партии Саакашвили в парламентских выборахКроме того, суд постановил взыскать с Партии пенсионеров Украины судебный сбор за подачу административного иска в сумме 1921 грн.

Решение суда вступает в силу после окончания срока на апелляционное обжалование.

Ранее адвокат и член Руха новых сил Павел Богомазов сообщал о том, что истец хотел отменить через суд постановление ЦИК от 29 июня в части регистрации Саакашвили для участия в парламентских выборах 21 июля. В Партии пенсионеров считают, что Саакашвили не проживал в Украине беспрерывно в течение 5 лет как ее гражданин, что является требованием к кандидату в депутаты.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия приняла решение зарегистрировать партию Михаила Саакашвили Движение новых сил на досрочных парламентских выборах.