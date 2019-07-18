"Огненные шоу и аниматоры": эксперт назвал принципиальное отличие этой предвыборной кампании

По подсчетам главы КИУ, украинские политики используют необдуманно дорогие технологии.
Во время чата на Главреде глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель пояснил, чем, по его наблюдениям, парламентская предвыборная кампания на досрочных выборах в Раду 2019 отличается от всех предыдущих.
"Прежде всего нынешняя предвыборная кампания стала неожиданной для многих политических сил. И я разделяю позицию тех политических сил, которые говорили о сомнительной юридической легитимности президентского указа о роспуске Рады. Поэтому реально избирательная кампания была начата за месяц до голосования", – отметил Кошель.
По его словам, во многих округах за три недели до дня голосования отдельные кандидаты, которые могут претендовать на достаточно существенные результаты, даже не успевали начать избирательную кампанию.
Читайте такжеЧем удивят результаты выборов, и за что будет схватка между Порошенко, Тимошенко и Вакарчуком"Поэтому первая особенность этой кампании – чрезвычайно сжатые сроки: реальный срок агитационной кампании значительно меньше, чем два месяца", – заявил глава Комитета избирателей.
Вторая особенность – нынешняя кампания фактически стала продолжением президентских выборов, что также повлияло и на главные технологии, используемые во время выборов, продолжил перечислять эксперт.
"Мы видим, что во многих округах и на всеукраинском уровне кампании происходят в карнавально-развлекательном жанре. В большей части округов наши наблюдатели фиксируют использование технологий шоу-программ, концертов, шоу аниматоров, огненных шоу и тому подобное.
Это принципиальное отличие, так как на выборах 2014 мы подобных технологий не встречали, или они были исключением из правил. Когда в стране была острая фаза войны, такие технологии, скорее, вредили бы кандидату или политической партии, которая к ним прибегала", – пояснил Кошель.
Сейчас Украина вернулась к формату 2012 года, когда также происходило соревнования шоу и исполнителей. То есть среда исполнителей и актеров в большинстве сосредоточилось на избирательной кампании, добавил он.
Причем это глава КИУ считает очень негативной тенденцией, поскольку и концерты, и спортивные соревнования не имеют политической составляющей. Поэтому большим негативом является то, что происходит соревнование не кандидатов, идей, программ, будущих законопроектов, а представителей шоу-бизнеса, которые поддерживают кандидатов.
Более того, три избирательных партии используют концерты как главную составляющую избирательной кампании:
- партия Голос – концертный тур Святослава Вакарчука;
- Аграрная партия – концертный тур Михаила Поплавского и Олега Винника;
- Слуга народа – 19 бесплатных фестивалей студии Квартал 95, в которых задействованы кандидаты от этой политической партии.
"Закон о выборах содержит достаточно странную норму о том, что концерты и спортивные соревнования являются формами проведения предвыборной агитации. Так черным по белому записано в законодательстве. Поэтому сейчас эта технология вполне законна. Я считаю, что эту норму нужно пересматривать. Пока мы постоянно подчеркиваем, что в случае, если во время концерта упоминается политическая сила, происходит агитация за кандидатов, используется символика или элементы символики определенной политической силы, такие программы должны быть оплачены исключительно в рамках избирательного фонда. Это принципиальный момент", – пояснил Кошель.
Читайте такжеРекордный рейтинг: эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" для Слуги народа в новой РадеПо его подсчетам, политики используют необдуманно дорогие технологии, потому что даже если не учитывать гонорар исполнителя, то организация профессионального концерта, аренда сцены, профессиональный свет и звук – это минимум 0,5 млн гривен. Эти средства должны быть показаны в официальных отчетах, подчеркнул эксперт.
Выборы 2019: партии Украины, которые будут участвовать
На внеочередные выборы-2019 21 июля пойдут более двадцати партий.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партии для участия в выборах в Верховную Раду.
Располагаться в бюллетене партии будут в таком порядке и под следующими номерами:
1. Оппозиционный блок
Лидер партии: Борис Колесников
Первая пятерка: Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Бойченко.
2. Сила и честь
Лидер партии: Игорь Смешко.
Первая пятерка: Игорь Смешко, Елена Сотник, Рефат Чубаров, Иван Мирошниченко, Владимир Замана.
3. Всеукраинское объединение Батькивщина
Лидер партии: Юлия Тимошенко
Первая пятерка: Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев, Елена Кондратюк.
4. Патриот
Лидер партии: Михаил Голомша
Первая пятерка: Михаил Голомша, Николай Сирый, Георгий Филипчук, Александр Журавчак, Иван Бобул.
5. Сила людей
Лидер партии: Александр Солонтай
Первая пятерка: Александр Солонтай, Светлана Сова, Остап Еднак, Ольга Омельчук, Денис Тарасов.
6. Оппозиционная платформа - За жизнь
Лидеры партии: Юрий Бойко и Виктор Медведчук.
Первая пятерка: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук.
7. Партия зеленых Украины
Лидер партии: Виталий Кононов
Первая пятерка: Татьяна Бодун, Виталий Кононов, Сергей Луговик, Александр Зискин, Элеонора Крупко.
8. Всеукраинское объединение Факел
Лидер партии: Татьяна Однорог
Первая пятерка: Татьяна Однорог, Александр Крамар, Александр Гончаров, Ольга Евчук, Наталья Милко.
9. Объединение Самопомич
Лидер партии: Андрей Садовый
Первая пятерка: Андрей Садовый, Ольга Квасницкая, Александра Дрик, Татьяна Бидняк, Сыроид.
10. Европейская солидарность
Лидер партии: Петр Порошенко
Первая пятерка: Петр Порошенко, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина.
11. Украинская стратегия Гройсмана
Лидер партии: Владимир Гройсман
Первая пятерка: Владимир Гройсман, Лилия Гриневич, Александр Саенко, Эмине Джапарова, Евгений Нищук.
12. Громадянська позиция
Лидер партии: Анатолий Гриценко
Первая пятерка: Анатолий Гриценко, Дмитрий Добродомов, Николай Томенко, Николай Катеринчук, Марина Соловьева.
13. Социальная справедливость
Лидер партии: Алла Шлапак
Первая пятерка: Алла Шлапак, Александр Дичек, Снежана Сорока, Святослав Сирота, Юлия Сергеева.
14. Слуга народа
Лидер партии: Дмитрий Разумков
Первая пятерка: Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко.
15. Сила права
Лидер партии: Андрей Сенченко
Первая пятерка: Андрей Сенченко, Александр Данилюк, Владимир Василенко, Юлия Черноусько, Анатолий Полях.
16. Радикальная партия Олега Ляшко
Лидер партии: Олег Ляшко
Первая пятерка: Олег Ляшко, Виктор Галасюк, Андрей Лозовой, Иван Савка, Инга Маковецкая.
17. Партия Шария
Лидер партии: Анатолий Шарий (не допущен к участию в выборах)
Первая пятерка: Ольга Бондаренко, Антонина Белоглазова, Павел Уллах, Евгений Евтухов, Иван Мамчур
18. Голос
Лидер партии: Святослав Вакарчук
Первая пятерка: Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Александра Устинова.
19. Политическая партия Незалежнисть
Лидер партии: Анатолий Могилев
Первая пятерка: Анатолий Могилев, Иван Ступак, Татьяна Зюбанова, Василий Фаринник, Сергей Черных.
20. Аграрная партия Украины
Лидер партии: Михаил Поплавский
Первая пятерка: Михаил Поплавский, Лилия Бортич, Денис Марчук, Анна Мадей, Владимир Шушкевич.
21. Всеукраинское объединение Свобода
Лидер партии: Олег Тягнибок
Первая пятерка: Олег Тягнибок, Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Андрей Тарасенко, Руслан Кошулинский.
22. Рух новых сил Михаила Саакашвили
Лидер партии: Михаил Саакашвили
Первая пятерка: Михаил Саакашвили, Давид Сакварелидзе, Олесь Доний, Анна Соломатина, Владимир Лановой.