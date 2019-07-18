"Огненные шоу и аниматоры": эксперт назвал принципиальное отличие этой предвыборной кампании

Эксперт назвал принципиальное отличие нынешней предвыборной кампании / Униан

Во время чата на Главреде глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель пояснил, чем, по его наблюдениям, парламентская предвыборная кампания на досрочных выборах в Раду 2019 отличается от всех предыдущих.

"Прежде всего нынешняя предвыборная кампания стала неожиданной для многих политических сил. И я разделяю позицию тех политических сил, которые говорили о сомнительной юридической легитимности президентского указа о роспуске Рады. Поэтому реально избирательная кампания была начата за месяц до голосования", – отметил Кошель.

По его словам, во многих округах за три недели до дня голосования отдельные кандидаты, которые могут претендовать на достаточно существенные результаты, даже не успевали начать избирательную кампанию.

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Вторая особенность – нынешняя кампания фактически стала продолжением президентских выборов, что также повлияло и на главные технологии, используемые во время выборов, продолжил перечислять эксперт.

"Мы видим, что во многих округах и на всеукраинском уровне кампании происходят в карнавально-развлекательном жанре. В большей части округов наши наблюдатели фиксируют использование технологий шоу-программ, концертов, шоу аниматоров, огненных шоу и тому подобное.

Это принципиальное отличие, так как на выборах 2014 мы подобных технологий не встречали, или они были исключением из правил. Когда в стране была острая фаза войны, такие технологии, скорее, вредили бы кандидату или политической партии, которая к ним прибегала", – пояснил Кошель.

Сейчас Украина вернулась к формату 2012 года, когда также происходило соревнования шоу и исполнителей. То есть среда исполнителей и актеров в большинстве сосредоточилось на избирательной кампании, добавил он.

Причем это глава КИУ считает очень негативной тенденцией, поскольку и концерты, и спортивные соревнования не имеют политической составляющей. Поэтому большим негативом является то, что происходит соревнование не кандидатов, идей, программ, будущих законопроектов, а представителей шоу-бизнеса, которые поддерживают кандидатов.

Более того, три избирательных партии используют концерты как главную составляющую избирательной кампании:

партия Голос – концертный тур Святослава Вакарчука;

Аграрная партия – концертный тур Михаила Поплавского и Олега Винника;

Слуга народа – 19 бесплатных фестивалей студии Квартал 95, в которых задействованы кандидаты от этой политической партии.

"Закон о выборах содержит достаточно странную норму о том, что концерты и спортивные соревнования являются формами проведения предвыборной агитации. Так черным по белому записано в законодательстве. Поэтому сейчас эта технология вполне законна. Я считаю, что эту норму нужно пересматривать. Пока мы постоянно подчеркиваем, что в случае, если во время концерта упоминается политическая сила, происходит агитация за кандидатов, используется символика или элементы символики определенной политической силы, такие программы должны быть оплачены исключительно в рамках избирательного фонда. Это принципиальный момент", – пояснил Кошель.

Читайте такжеРекордный рейтинг: эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" для Слуги народа в новой РадеПо его подсчетам, политики используют необдуманно дорогие технологии, потому что даже если не учитывать гонорар исполнителя, то организация профессионального концерта, аренда сцены, профессиональный свет и звук – это минимум 0,5 млн гривен. Эти средства должны быть показаны в официальных отчетах, подчеркнул эксперт.