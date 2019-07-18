Зеленский объяснил, как Слуга народа может убить традицию "терок" в Раде

Слуга народа хочет получить большинство в Верховной Раде и прекратить традицию политических "терок", сообщил Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Владимир Зеленский сообщил, что его партия Слуга народа хочет набрать очень много голов на выборах в Верховную Раду 2019, чтобы получить большинство и прекратить традицию политических "терок".

Украине уже достаточно политических компромиссов, рассказал глава государства в видеоролике, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.

По словам лидера нашей страны, ему хочется, чтобы в Кабмине были честные, нормальные, "свежие" люди — чтобы там было больше молодежи.

"Большинство в Верховной Раде дает возможность прекратить эту традицию договариваться, традицию политических "терок", продавать места, обмениваться портфелями", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что поэтому Слуга народа хочет набрать очень много голосов избирателей, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чем-то говорить. "Говорят так: политика компромиссов. Я думаю, что нам за эти 30 лет уже достаточно компромиссов", — сказал глава государства.

Володимир Зеленський про роботу антикорупційних органів, завершення війни, повернення українських полонених та зниження тарифів. Президент України Володимир Зеленський відверто поділився думками про роботу антикорупційних органів, завершення війни, повернення українських полонених та зниження тарифів. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 17 липня 2019 р.

Ранее сообщалось, что Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко и центр Социальный мониторинг с 3 по 10 июля провели опрос и выяснили, что после выборов в Верховную Раду попадут только четыре партии, первая из них — Слуга народа.