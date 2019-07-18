Зеленский объяснил, как Слуга народа может убить традицию "терок" в Раде

18 июля 2019, 10:10

В правительстве должны быть "свежие" люди, полагает президент.

Выборы 2019 — Слуга народа хочет получить большинство в Верховной Раде и прекратить традицию политических
Слуга народа хочет получить большинство в Верховной Раде и прекратить традицию политических "терок", сообщил Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Владимир Зеленский сообщил, что его партия Слуга народа хочет набрать очень много голов на выборах в Верховную Раду 2019, чтобы получить большинство и прекратить традицию политических "терок".

Украине уже достаточно политических компромиссов, рассказал глава государства в видеоролике, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.

По словам лидера нашей страны, ему хочется, чтобы в Кабмине были честные, нормальные, "свежие" люди — чтобы там было больше молодежи.

"Большинство в Верховной Раде дает возможность прекратить эту традицию договариваться, традицию политических "терок", продавать места, обмениваться портфелями", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что поэтому Слуга народа хочет набрать очень много голосов избирателей, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чем-то говорить. "Говорят так: политика компромиссов. Я думаю, что нам за эти 30 лет уже достаточно компромиссов", — сказал глава государства.

Володимир Зеленський про роботу антикорупційних органів, завершення війни, повернення українських полонених та зниження тарифів.

Президент України Володимир Зеленський відверто поділився думками про роботу антикорупційних органів, завершення війни, повернення українських полонених та зниження тарифів.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 17 липня 2019 р.

Ранее сообщалось, что Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко и центр Социальный мониторинг с 3 по 10 июля провели опрос и выяснили, что после выборов в Верховную Раду попадут только четыре партии, первая из них — Слуга народа

Выборы 2019: дата выборов

Выборы в парламент Украины 2019 года пройдут в воскресенье, 21 июля.

Выборы 2019 пройдут так же, как и предыдущие: выборы в Раду проходят каждые пять лет в последнее воскресенье октября.

Стоит отметить, что 21 июля пройдут внеочередные парламентские выборы. Изначально они были назначены на 27 октября этого года, однако в своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады восьмого созыва и проведении досрочных выборов в Верховную Раду.

21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Несмотря на то, что в тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента, в котором заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.
20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады восьмого созыва является конституционным.

Согласно ст. 77 Конституции, внеочередные выборы в Верховную раду проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении ее полномочий. А избирательная кампания и регистрация партий-кандидатов в ЦИК стартует на следующий день со дня публикации указа.

Участвовать в выборах будут 22 партии.

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Верховная Рада Владимир Зеленский Слуга народа выборы 2019
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