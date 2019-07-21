Не нашла Зеленского: в Ивано-Франковске пьяная женщина порвала бюллетени и закинула в урну

Женщина демонстративно порвала 2 бюллетеня / oporaua.org

На избирательном участке №260898 в Ивано-Франковске женщина пришла на выборы в Верховную Раду в состоянии алкогольного опьянения, демонстративно порвала два бюллетеня и бросила их в урну для голосования.

По информации гражданской сети Опора, женщина хотела проголосовать за Владимира Зеленского, но не нашла его имени в списке. Затем она решила вынести бюллетени с избирательного участка, но ей помешали работники комиссии.

Услышав, что члены комиссии хотят вызвать полицию, женщина вернулась, порвала бюллетени и бросила их в ящик для голосования.

"Услышав, что члены комиссии хотят вызвать полицию, женщина вернулась, порвала бюллетени на мелкие кусочки и бросила в ящик для голосования. А потом стала убегать. Ее догнала сотрудница полиции", - сказано в сообщении.

Сначала женщину отправят в медучреждение, а потом доставят в полицию, чтобы завести административное дело по ст. 173 Административного кодекса (мелкое хулиганство).

Напомним, в Мариуполе избиратель оригинально испортил бюллетень, прикрепив к нему презерватив.

Ранее в сети обсуждали фото избирателя со спущенными штанами.