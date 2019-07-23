Главные новости 23 июля: свежая версия убийства Шеремета и имя возможного нового главы ГПУ

23 июля 2019, 16:45

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 23 июля.

Новости Украины и мира за 23 июля 2019 — Обнародована новая версия убийства Павла Шеремета
Обнародована новая версия убийства Павла Шеремета / Reuters

Во вторник, 23 июля, в полиции назвали новую версию убийства украинского журналиста Павла Шеремета.

В этот же день президент Владимир Зеленский назвал имя возможного нового главы Генпрокуратуры.

Также стало известно, что после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 Центральная избирательная комиссия обработала более 95% протоколов, и по результатам подсчета голосов партия Всеукраинское объединение Батькивщина Юлии Тимошенко увеличила отрыв от политсилы экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность.

Кроме того, сообщалось, что в партии президента Слуга народа назвали дату местных выборов в Украине.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 23 июля.

Новая версия убийства Павла Шеремета

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что Шеремета могли убить из-за написания им книги о российско-грузинской войне 2008 года. По его словам, в 2016-м в Украине была раскрыта сеть российских киллеров, получивших заказ на убийство украинских военных, причастных к данному конфликту.

Имя возможного нового главы Генпрокуратуры

Зеленский заявил, что кандидатом на должность генпрокурора вместо Юрия Луценко является замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Партия Юлии Тимошенко "утерла нос" ЕС

В ЦИК обработали 95,01% протоколов, в Раду нового созыва проходят пять партий:

  • Слуга народа — 43,13%;
  • Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,06%;
  • Всеукраинское объединение Батькивщина — 8,18%;
  • Европейская солидарность — 8,12%;
  • Голос — 5,84%.

Возможная дата проведения местных выборов в Украине

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что в Украине местные выборы пройдут в 2020 году, "но все будет зависеть от местных органов власти".

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