Главные новости 23 июля: свежая версия убийства Шеремета и имя возможного нового главы ГПУ

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 23 июля.
Во вторник, 23 июля, в полиции назвали новую версию убийства украинского журналиста Павла Шеремета.
В этот же день президент Владимир Зеленский назвал имя возможного нового главы Генпрокуратуры.
Также стало известно, что после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 Центральная избирательная комиссия обработала более 95% протоколов, и по результатам подсчета голосов партия Всеукраинское объединение Батькивщина Юлии Тимошенко увеличила отрыв от политсилы экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность.
Кроме того, сообщалось, что в партии президента Слуга народа назвали дату местных выборов в Украине.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 23 июля.
Новая версия убийства Павла Шеремета
Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что Шеремета могли убить из-за написания им книги о российско-грузинской войне 2008 года. По его словам, в 2016-м в Украине была раскрыта сеть российских киллеров, получивших заказ на убийство украинских военных, причастных к данному конфликту.
Имя возможного нового главы Генпрокуратуры
Зеленский заявил, что кандидатом на должность генпрокурора вместо Юрия Луценко является замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.
Партия Юлии Тимошенко "утерла нос" ЕС
В ЦИК обработали 95,01% протоколов, в Раду нового созыва проходят пять партий:
- Слуга народа — 43,13%;
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,06%;
- Всеукраинское объединение Батькивщина — 8,18%;
- Европейская солидарность — 8,12%;
- Голос — 5,84%.
Возможная дата проведения местных выборов в Украине
Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что в Украине местные выборы пройдут в 2020 году, "но все будет зависеть от местных органов власти".