Кернеса зарегистрировали мэром Харькова без личного присутствия

Кернеса зарегистрировали мэром Харькова / УНИАН

В Харькове официально зарегистрировали мэром города Геннадия Кернеса, который на местных выборах 25 октября одержал победу в первом туре, набрав наибольшее количество голосов избирателей.

Заявление избирательная комиссия получила от Кернеса в электронном виде с электронной подписью. Постановление об этом размещено на сайте мэрии.

"В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию Харьковского района Харьковской области поступило заявление "о регистрации городского головы" и приложенные к нему документы, зарегистрированное под № 1015 7 ноября 2020 года от Кернеса Геннадия Адольфовича", - сказала председатель городской ТИК Ольга Мозговая.

Документы кандидат переслал по электронной почте.

Отметим, согласно части 1 статьи 283 Избирательного кодекса Украины лицо, избранное городским головой, для его регистрации обязано подать заявление в территориальную избирательную комиссию соответствующих местных выборов в течение двадцати дней со дня официального обнародования результатов выборов.

Ранее ТИК объявила Кернеса победителем выборов: действующий мэр получил 60,34% голосов. Явка на выборах составила 32,23%.