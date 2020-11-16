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Make Ukrainka great again: под Киевом на выборах "проголосовали" за Трампа

16 ноября 2020, 07:41

Житель Украинки испортил бюллетень.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Выборы в Украине очень часто сопровождаются порчей бюллетеней. Во втором туре выборов мэров, который состоялся 15 ноября, также не обошлось без подобных случаев. При этом на избирателя, видимо, слишком сильное впечатление произвели недавние выборы в США.

В частности, в городе Украинка Киевской области один из избирателей проголосовал за еще действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Евгений Куксин. Он также опубликовал фото испорченного бюллетеня.

"На выборах мэра Украинки один из избирателей проголосовал за Трампа. Make Ukrainka great again!" – подчеркнул автор поста.

t.me/baldtrue

Напомним:

  • В первом туре местных выборов-2020 в Украинке два кандидата – Оксана Кирилюк (от партии Слуга народа) и экс-глава Обуховской и Бориспольской райгосадминистрации Александр Туренко (Европейская солидарность) – получили одинаковое количество голосов – по 17,4% (1233).
  • Окончательные результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования – то есть до 20 ноября включительно.

Местные выборы в Украине 2020 - о чем сообщалось ранее:

  • Второй тур местных выборов в некоторых городах Украины был назначен на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.
  • 15 ноября выборы прошли в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).
  • На ряде избирательных участков наблюдатели фиксировали нарушения.
  • Явка на втором туре местных выборов в Украине оказалась рекордно низкой и, по состоянию на 20.00, составила 23,9% по данным организации "Опора".
  • По результатам экзит-пола, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), в Одессе на выборах мэра побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов.
  • На выборах мэра Краматорска Донецкой области победу одерживает самовыдвиженец Александр Гончаренко. Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, опубликованные ОПЗЖ. Гончаренко набирает 58,86%, а его конкурент – действующий мэр города Андрей Панков – 41,14%.
  • По данным экзитпола, в Каменец-Подольском Михаил Поситко от ВО Свобода почти вдвое опережает своего конкурента - самовыдвиженца Владимира Мельниченко.
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