Make Ukrainka great again: под Киевом на выборах "проголосовали" за Трампа

Дональд Трамп / Фото Reuters

Выборы в Украине очень часто сопровождаются порчей бюллетеней. Во втором туре выборов мэров, который состоялся 15 ноября, также не обошлось без подобных случаев. При этом на избирателя, видимо, слишком сильное впечатление произвели недавние выборы в США.

В частности, в городе Украинка Киевской области один из избирателей проголосовал за еще действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Евгений Куксин. Он также опубликовал фото испорченного бюллетеня.

"На выборах мэра Украинки один из избирателей проголосовал за Трампа. Make Ukrainka great again!" – подчеркнул автор поста.

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Напомним:

В первом туре местных выборов-2020 в Украинке два кандидата – Оксана Кирилюк (от партии Слуга народа) и экс-глава Обуховской и Бориспольской райгосадминистрации Александр Туренко (Европейская солидарность) – получили одинаковое количество голосов – по 17,4% (1233).

Окончательные результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования – то есть до 20 ноября включительно.

Местные выборы в Украине 2020 - о чем сообщалось ранее: