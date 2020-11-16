Выборы в Херсоне: нардеп Колыхаев победил экс-мэра Сальдо

Игорь Колыхаев / Фейсбук И.Колыхаева

По предварительным данным, а результате второго тура выборов мэра Херсона побеждает народный депутат Игорь Колыхаев (группа За будущее).

Он обошел депутата местного городского совета Владимира Сальдо, который занимал пост мэра с 2002 по 2012 годы, говорится в сообщении общественного движения ЧЕСНО.

Отмечается, что в соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Херсона, за Колыхаева проголосовали 34 125 избирателей (63,59%). За Сальдо отдали голос 18 135 человек.

Позднее Колыхаев в Facebook опубликовал постановление городского избиркома Херсона, согласно которому он был признан победителем выборов городского головы.

Как известно, в первом туре Колыхаев набрал 30,75% или 22 777 голосов, Сальдо - 17,09% или 12 660 голосов.

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