Выборы в Херсоне: нардеп Колыхаев победил экс-мэра Сальдо

За Игоря Колыхаева проголосовали более 60% избирателей.
По предварительным данным, а результате второго тура выборов мэра Херсона побеждает народный депутат Игорь Колыхаев (группа За будущее).
Он обошел депутата местного городского совета Владимира Сальдо, который занимал пост мэра с 2002 по 2012 годы, говорится в сообщении общественного движения ЧЕСНО.
Отмечается, что в соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Херсона, за Колыхаева проголосовали 34 125 избирателей (63,59%). За Сальдо отдали голос 18 135 человек.
Позднее Колыхаев в Facebook опубликовал постановление городского избиркома Херсона, согласно которому он был признан победителем выборов городского головы.
Как известно, в первом туре Колыхаев набрал 30,75% или 22 777 голосов, Сальдо - 17,09% или 12 660 голосов.
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Местные выборы в Украине 2020 - о чем сообщалось ранее:
- Второй тур местных выборов в некоторых городах Украины был назначен на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.
- 15 ноября выборы прошли в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).
- На ряде избирательных участков наблюдатели фиксировали нарушения.
- Явка на втором туре местных выборов в Украине оказалась рекордно низкой и, по состоянию на 20.00, составила 23,9% по данным организации "Опора".
- По результатам экзит-пола, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), в Одессе на выборах мэра побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов.
- На выборах мэра Краматорска Донецкой области победу одерживает самовыдвиженец Александр Гончаренко. Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, опубликованные ОПЗЖ. Гончаренко набирает 58,86%, а его конкурент – действующий мэр города Андрей Панков – 41,14%.