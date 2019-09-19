Свадебные платья для беременных: что модно осенью 2019 – зимой 2020

Идет сезон свадеб. Уже сыграла свадьбу Ксения Собчак. Тайно вышла замуж Дженнифер Лоуренс, наконец-то определившись с избранником.

В чем выходить замуж, если фигура меняется и меняется серьезно? Например, когда ожидаешь ребенка.

Читайте такжеПодробный календарь беременности по месяцам с фото: что важно знатьПрелестные свадебные платья для беременных должны подчеркивать фигуру, но не акцентировать внимание на животе. Конечно, свадебные платья для беременных на позднем сроке с таким требованием справятся вряд ли. Но главное требование тут – завышенная талия и легкая юбка из шифона.

Чаще всего выбирают длину макси (или миди).

Лучшие свадебные платья для беременных на позднем сроке – это наряды в греческом стиле, с воздушными драпировками. Также можно выбирать платья с небольшим шлейфом.

Будущим мамочкам также подойдут чудные красивые свадебные платья с рукавом и с лифом "сердечком" или модным V-образным вырезом.

Читайте такжеМодные свадебные платья: в чем играть свадьбу, пока високосный год не пришелПри этом в модные платья сейчас шьют в стиле минимализма, как показала неделя свадебной моды 2019-2020.