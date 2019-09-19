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Свадебные платья для беременных: что модно осенью 2019 – зимой 2020

19 сентября 2019, 04:11

Прелестные свадебные платья для беременных должны подчеркивать фигуру, но не акцентировать внимание на животе.

  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest
  • Свадебные платья для беременных 2019 2020 года Pinterest

Идет сезон свадеб. Уже сыграла свадьбу Ксения Собчак. Тайно вышла замуж Дженнифер Лоуренс, наконец-то определившись с избранником.

В чем выходить замуж, если фигура меняется и меняется серьезно? Например, когда ожидаешь ребенка.

Читайте такжеПодробный календарь беременности по месяцам с фото: что важно знатьПрелестные свадебные платья для беременных должны подчеркивать фигуру, но не акцентировать внимание на животе. Конечно, свадебные платья для беременных на позднем сроке с таким требованием справятся вряд ли. Но главное требование тут – завышенная талия и легкая юбка из шифона.

Чаще всего выбирают длину макси (или миди).

Лучшие свадебные платья для беременных на позднем сроке – это наряды в греческом стиле, с воздушными драпировками. Также можно выбирать платья с небольшим шлейфом.

Будущим мамочкам также подойдут чудные красивые свадебные платья с рукавом и с лифом "сердечком" или модным V-образным вырезом.

Читайте такжеМодные свадебные платья: в чем играть свадьбу, пока високосный год не пришелПри этом в модные платья сейчас шьют в стиле минимализма, как показала неделя свадебной моды 2019-2020. 

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