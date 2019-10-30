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Окрашивание волос балаяж для блондинок: самые модные оттенки 2019 - 32 фото

30 октября 2019, 05:52

В 2019 году балаяж – это не только окрашивание длинных волос. Средние градуированные волосы тоже красиво выглядят после окрашивания в технике балаяж.

  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram
  • Окрашивание балаяж для блондинок Instagram

Блондинки бывают разными, и утверждение это не беспочвенно, ведь белый цвет волос в 2019 году имеет множество оттенков.

Огромную лепту в увеличение блондинистых оттенков волос привнесло модное окрашивание балаяж.

Техника окрашивания волос балаяж идеально подходит для светлых и русых волос. Суть балаяжа – в создании оттенков, при этом краска наносится на верхние пряди. К слову, техника окрашивания волос балаяж очень щадящая.

Главным преимуществом окрашивания балаяж является визуальное создание объема шевелюры – несколько оттенков одного цвета переливаются, и волосы кажутся роскошными.

При этом учтите, балаяж в сезоне осень 2019 – это создание бликов не по всей вертикальной направленности, а между верхней и нижней частью локонов.

И еще – в 2019 году балаяж – это не только окрашивание длинных волос. Средние градуированные волосы тоже красиво выглядят после окрашивания балаяж. Совершенно необычно, но безумно привлекательно смотрится балаяж блонд на каре.

Балаяж на светлые волосы: модные оттенки 2019

Для русых волос при окрашивании в технике балаяж в сезоне осень-2019 лучше выбирать модные осенние оттенки волос – карамель, кофе и шоколад.

Стильный балаяж осень 2019 – это пепельные пряди на темных волосах. Такая покраска волос понравится любительницам смелых экспериментов с внешностью.

Осенью 2019 в тренде балаяж в оттенке крем-сода. Подходит и для светлых, и для темных волос. В основе такого окрашивания – комбинация золотистых, бежевых и блондинистых тонов.

Медовый балаяж – модная покраска волос для блондинок осень 2019. Благодаря этой технике, золотистые медовые блики чудесным образом подсвечивают волосы блондинок.

Полярный балаяж - это яркие белые пряди, рассыпанные в натуральных волосах. Чаще всего такой вариант выбирают смелые девушки.

Калифорнийский балаяж создает эффект выгоревших на летнем солнце волосы. Это окрашивание уже длительное время находится в трендах, ведь белые пряди растворяются в волосах, а эффект - просто потрясающий.

Главред собрал свежие вариант окрашивания волос балаяж для блондинок из Инстаграм.

Читайте такжеКоса в стиле бохо: как заплести самую модную косу - фотоНапомним, ранее сообщалось, в 2019 году огромной популярностью пользуется сочетание фиолетового и синего. Подобное окрашивание волос смотрится безумно привлекательно и очень смело. Результатом смешивания синего цвета с зелёным является абсолютно неистовый оттенок "неоновый электрик". Особенно это сочетание хорошо смотрится на тёмных волосах.

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