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Что больше всего старит женщину: самые грубые ошибки

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 марта 2021, 03:11

Неудачный бюстгальтер, одежда большого размера и стрижка родом из молодости могут сыграть с нами злую шутку. Чтобы не стареть, нужно следить за простыми вещами.

Плохая осанка старит женщину / Instagram

Ощущение, что мы стареем, не самое приятное, особенно, если внутри – фонтан сил и энергии. Но иногда мы сами добавляем себе лишних лет, игнорируя в повседневной жизни простые вещи. Говорят, красота требует жертв, а молодость – усилий. Если пустить все на самотек, очень быстро можно потерять уверенность в себе и жажду к жизни.

Чтобы такого не произошло, пытайтесь время от времени "сверять часы" и направлять себя в правильное русло, то есть следить за тем, все ли вы делаете для того, чтобы не приближать старость собственноручно. Ведь женщину старит не время.

Мы сегодня расскажем вам о том, что старит женщину. Это самые грубые ошибки, которые нужно вовремя исправить.

Что больше всего старит женщину

Темный цвет волос старит женщину

Пытаясь убежать от седых волос, мы активно начинаем увлекаться окрашиванием. При этом многие женщины хотят через цвет подчеркнуть молодость, и красят волосы в темный цвет. Это огромная ошибка. Темные или черные волосы для кожи, которая с возрастом становится светлее, могут создать твердое впечатление, что вы постарели.

Темный цвет волос старит женщину / Instagram

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Плохая осанка старит женщину

Плохая осанка делает нас старше, и это факт. К сожалению, подавляющее большинство из нас с годами игнорируют этот момент и ходят с наклоном вперед. Чтобы понять силу этого правила, попробуйте выровнять спину – вы сразу ощутите прилив сил и внутренне почувствуете себя молодой.

Плохая осанка старит женщину / Instagram

Большая одежда старит женщину

Да-да, в последнее время одежда оверсайз в моде, но это не значит, что вы можете носить свои свитера, в которых вы начали тонуть. Для тех, кто хочет выглядеть моложе, большая одежда – это своего рода ловушка. Дело в том, что с годами все люди теряют мышечную массу. Это вполне естественный процесс. Поэтому в одежде большого размера создается ощущение, будто вы потеряли много мышечной массы и стареете.

Большая одежда старит женщину / Instagram

Неудачный бюстгальтер старит женщину

Какой бы приличный наряд вы не надели, но, если под ним бюстгальтер, который вам явно не по размеру, или вы носите трусики со швами – считайте, что все играет не в ваше пользу. Да, удобно, да, вам все равно, что подумают другие, но вместе с тем знайте, что вы выглядите с таким бельем старше.

Неудачный бюстгальтер старит женщину / Instagram

Тонкие брови старят женщину

Если каждый день корректировать брови, то рано или поздно можно прийти к ситуации, когда о них останутся только воспоминания. Чтобы не перестараться и в желании получить идеальные брови не потерять их, берите в руки пинцет как можно реже. Проблема в том, что тонкие брови сразу добавляют вам лишних лет, ведь с возрастом брови становятся редкими.

Тонкие брови старят женщину / Instagram

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Яркий макияж старит женщину

Тут правило одно – чем меньше косметики на лице, тем моложе вы выглядите. И наоборот, чем больше теней, туши, помады и карандашей вы используете, тем старее выглядите. Самое лучшее, что вы можете сделать для своего лица – это вложиться в хороший крем, подарив коже сияния и ощущения ухоженности.

Яркий макияж старит женщину / Instagram

"Вечная" стрижка старит женщину

Не держитесь за свою единственную и неповторимую стрижку, которую вы когда-то для себя открыли в молодости. Огромное заблуждение – думать, что если каждый день из года в год пытаться выглядеть одинаково, то можно отогнать старость. Ничто так не подчеркивает возраст женщины и не старит ее, как образ, в котором она "застряла" на многие годы.

"Вечная" стрижка старит женщину / Instagram

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