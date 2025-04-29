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Что надеть под пиджак: как создать стильные образы на любой случай

Марина Иваненко
29 апреля 2025, 20:27
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Женский пиджак - основа стильного гардероба. Как носить пиджак женский с брюками, джинсами, платьями и создавать эффектные образы.
Что носят под женский пиджак?
Что носят под женский пиджак? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что носят под женский пиджак
  • С чем модно скомбинировать пиджак

Один из базовых элементов женского гардероба - пиджак, особенно черный. Этот элемент уже давно перестал быть обязательным атрибутом исключительно делового стиля. Сегодня его можно использовать для создания повседневных, вечерних и праздничных образов.

Женский пиджак можно носить с брюками или джинсами для кэжуал-образа, с юбкой-карандашом - для создания делового стиля, с шортами или платьем - чтобы добавить романтического настроения. Обувь может быть как на каблуке, так и кеды - в зависимости от выбранного стиля.

Главред расскажет, как подобрать пиджак к джинсам или другой одежде, чтобы выглядеть уверенно и красиво.

Создание образов с пиджаком

Как рассказывают в "Сніданку з 1+1", пиджак - вещь, которая не имеет сезонных ограничений. Он имеет множество фасонов и цветовых решений. Пиджак может быть актуальным и летом - если выбрать модель из легкой ткани, и в демисезон, когда нужно немного утеплиться. В холодное время года он также остается в тренде - можно создавать многослойные образы с водолазками или вязаными свитерами, добавив к образу куртку оверсайз или пальто.

Классический тандем к пиджаку - брюки. Это типичный деловой образ. Для него стоит выбирать брюки строгого кроя или костюмные модели. Добавьте к образу базовую блузу, рубашку, водолазку или футболку - и образ для работы готов.

Однако даже такое сочетание вещей можно сделать менее официальным. Для этого достаточно выбрать укороченные классические брюки и атласный пиджак, который можно декорировать стразами или вышивкой.

Сочетание шорт и пиджака

Это максимально простая комбинация для теплого времени года, ведь в жару комфортнее всего именно в шортах. Кроме того, такой низ позволяет акцентировать внимание на стройных ножках. Если вы сочетаете шорты с пиджаком, стоит выбирать классическую или удлиненную модель верха.

Что касается цвета, наиболее выигрышно будут смотреться яркие или пастельные тона. К пиджаку прекрасно подходят как джинсовые, так и классические шорты.

Платье и пиджак

Такой тандем выглядит достаточно эффектно для торжественного мероприятия. Можно совместить классический пиджак с любым длинным прямым платьем. Такой образ будет одновременно строгим и интригующим. Цвет - на ваш вкус.

Если хотите создать деловой образ - выберите элегантное платье-футляр и классический пиджак. Не знаете, что надеть на встречу с подругами или свидание? Один из вариантов - строгое платье и пиджак свободного кроя в нюдовом или золотистом оттенке, украшенный пайетками или вышивкой.

Джинсы и пиджак

Такое сочетание - оптимальное для офиса без строгого дресс-кода или для встречи с друзьями. Если вы думаете, с чем носить черный пиджак, - лучше выбирать классические, укороченные или зауженные джинсы спокойных тонов.

Относительно фасона пиджака - он может быть как классическим, так и свободного кроя. Что касается цвета - черный, серый, или трендовая клетка. Можно сделать акцент на яркой сумочке или лаконичных украшениях.

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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