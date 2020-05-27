Модное окрашивание волос 2020 - главные тренды на лето: фото

Окрашивание волос имеет очень длинную историю. Этот чудесный способ перевоплощения существовал еще до нашей эры.

Что только не выдумывали женщины, чтобы спрятать седину – в ход шли насекомые, растения, известь, соли свинца и серная кислота. Тогда красота действительно требовала жертв.

Более того, в Римской империи на обладательниц светлых волосы сразу ставили клеймо – девушка легкого поведения – это был 300-й год до нашей эры. Представьте себе, только в 1700-х годах блондинок прекратили ущемлять, и этот цвет волос утратил связь с девушками легкого поведения.

Поэтому если перед зеркалом вы ловите себя на мысли о том, что хотели бы покраситься, но никак не решитесь на этот шаг – подумайте о том, что сегодня окрашивание – безобидная и довольно быстрая процедура, которую можно провести дома.

Вообще не стоит сильно преувеличивать смену цвета волос, но и не стоит недооценивать ее важность – эти изменения, словно целебная пилюля, способны возродить нас, словно птицу феникс из пепла: мы ощущаем себя иначе, у нас появляются внутренние силы и, самое главное, наше настроение улучшается. Как пел Виктор Цой, "перемен требуют наши сердца".

Важно, кстати, учитывать и то, что тренды сейчас меняются очень быстро, и с ними нужно считаться – если хотите хотя бы создать видимость, что вы следите за модой.

Главред узнал главные тренды в окрашивании волос на лето 2020 – посмотрите нашу фотогалерею, наверняка найдете там волосы вашей мечты.

Модное окрашенные волос 2020 лето – на что обратить внимание

Хотим мы этого или нет, но на моду 2020 повлияла пандемия, и окрашивание не исключение. То есть, если говорить проще, то в моде волосы, которые не создают дополнительных неудобств в современных реалиях – то есть можно обойтись без профессионального мастера и цвет волос легко поддерживать в домашних условиях.

"Этим летом волосы будут расти, независимо от того, станет ли кто-то очень естественным или немного более экстремальным - люди не захотят подкрашивать свои корни слишком часто", - рассказала колорист из Нью-Йорка Стефани Браун в комментарии авторитетному изданию POPSUGAR.

Отросшие корни – яркий модный тренд на лето

Не важно, вы брюнетка или блондинка, возможно, у вас красные волосы, но, если хотите выглядеть стильно – отрастите корни. Как раньше в моде было окрашивание омбре, теперь на модном олимпе контрастные корни. Цвет корней можно немного выделить с помощью тоника – сделать темнее или светлее, в зависимости от того, какие у вас сейчас волосы.

В моде окрашивание волос темно-медовый блонд

Не все гениальное получается просто. Если хотите самый модный цвет волос на лето 2020, шоколадно-коричневую основу с карамельным оттенком - то готовьтесь к тому, что придется смешивать краски. Темно-медовый блонд – универсальный цвет, который подходит практически всем женщинам, поэтому он заслуживает особого внимания.

Розовые волосы опять в тренде

Для розового цвета волос сейчас наступило самое подходящее время, так как его легко наносить, и он симпатично смотрится на всех, сказала Браун. Самым главным преимуществом розовых волос является то, что на любом этапе смывания этот оттенок не теряет привлекательности. Кроме того, розовый цвет сейчас в моде, и его могут взять на заметку и девушки, и женщины, ведь цвет не агрессивный.

Клубничный блонд 2.0

В последние несколько лет тренды покоряло модное окрашивание клубничный блонд – сколько хвалебных отзывов можно найти в соцсетях об этом чудном цвете волос. Но клубничный блонд обновился – сегодня это красивый красный, более темный, чем у обычной клубничной блондинки, но более светлый и немного более натуральный, чем у ярких медных монет. Это отличный вариант для обладательниц светлых или темных рыжих волос, которые хотят попробовать что-то новое.

Окрашивание в стиле 90-х

В моду вернулось окрашивание волос, которым увлекались в 90-х годах. Вы, наверное, уже видели яркие блоки на волосах у Кайи Гербер и Дженнифер Лопес. Блики должны быть широкими, как ленты, но крайне важно, чтобы они были сосредоточены спереди – остальная часть волос может быть натуральной. Такое окрашивание отлично освежает лицо, кроме того, не требует особых усилий, зато эффект – потрясающий.

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