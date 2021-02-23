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Сногсшибательные джинсовые куртки ворвались в моду на весну-лето

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 февраля 2021, 06:28

В весенне-летнем сезоне нас ждет настоящий парад красок, в том числе и в джинсовых куртках.

  • Модные джинсовые куртки 2021 Instagram
  • Модные джинсовые куртки 2021 Instagram
  • Модные джинсовые куртки 2021 Instagram
  • Модные джинсовые куртки 2021 Instagram
  • Модные джинсовые куртки 2021 Instagram
  • Модные джинсовые куртки 2021 Instagram
  • Модные джинсовые куртки 2021 Instagram
  • Модные джинсовые куртки 2021 Instagram
  • Модные джинсовые куртки 2021 Instagram
  • Модные джинсовые куртки 2021 Instagram
  • Модные джинсовые куртки 2021 Instagram

Появившись на свет 110 лет назад, джинсовые куртки даже не представляли, какое увлекательное и безграничное длинное путешествие их ждет. В истории моды на самом деле не так уж и много таких без преувеличения будет сказано шедевров, которые не теряют своей силы и магнетизма, и всегда находятся на волне. Более того, наверное, сегодня сложно найти человека, у шкафу которого не было бы хотя бы одной джинсовой куртки.

Поэтому тот факт, что в сезоне весна-лето 2021 джинсовые куртки женские будут в трендах, вряд ли кого-то удивит. Но всех интересует то, какие именно варианты на сей раз призваны стать нашими верными спутниками в предстоящем сезоне, о чем сегодня и расскажем.

Удобные и практичные, а также безумно привлекательные, джинсовые куртки весна-лето 2021 будут эффектно сочетаться с такими же причудливыми и невероятными джинсами. Если вы еще не ознакомились с главными джинсовыми тенденциями, то можете подробнее о них узнать в нашем материале Необыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-лето.

А обожают куртки джинсовые большинство женщин потому, что они не привередливы: не важно, сколько вам лет, сколько денег у вас в карманах и кто вы на самом деле, в джинсовой куртке вы выглядите всегда стильно, они освежают образ и добавляют ему легкости.

Мы собрали для вас фотогалерею модных джинсовых курток 2021: обязательно посмотрите ее, ведь там собраны образцы, которые без лишних слов сориентируют в трендах.

Модные джинсовые куртки весна-лето 2021

В моде укороченные джинсовые куртки

Эта версия джинсовой куртки немного короче оригинала и станет находкой для всех тех, кто любит акцентировать внимание на линии талии. Особенного эффекта можно достичь, соединив в дуэте джинсы с высокой талией и обрезанную куртку.

Кроме того, такие модели курток очень выигрышно смотрятся с летними платьями, в том числе и длинными: дело в том, что в отличие от классической джинсовой куртки, ее укороченная разновидность красиво подчеркнет фигуру.

Модные джинсовые куртки 2021
Модные джинсовые куртки 2021 / Instagram

Огромная модная тенденция – джинсовые куртки оверсайз

Нравится вам это или нет, но мы продолжаем носить вещи, которые кажутся со стороны невероятно большими. Похожие на панцири, которые отлично защищают и дарят чувство спокойствия, удлинённые джинсовые куртки с очень длинными рукавами сейчас в тренде. Их можно носить с платьями, юбками и даже велошортами.

Модные джинсовые куртки 2021
Модные джинсовые куртки 2021 / Instagram

В воду входят цветные джинсовые куртки

Мода 2021 настроена решительно в отношении того, что мы чувствуем и какими глазами смотрим на мир. Поэтому в предстоящем весенне-летнем сезоне нас ждет настоящий парад красок, в том числе и в джинсовых куртках. Если вы считали, что джинсовые куртки доступны только в дениме (он же синий), то вы ошибались.

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Уже сегодня в продаже найдете джинсовые куртки всех цветов радуги, в том числе и желтого оттенка, который в этому году является одним из главных.

Модные джинсовые куртки 2021
Модные джинсовые куртки 2021 / Instagram

Модные джинсовые куртки 2021 – какие еще варианты в тренде:

  • В моде джинсовые куртки с вышивкой.
  • В воде джинсовые блейзеры.
  • В моде джинсовые куртки в стиле пэчворк.
  • В моде джинсовые куртки с воланами.
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