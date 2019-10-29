Гепатит А: как можно заразиться, главные симптомы

Гепатит А можно легко подхватить / УНИАН

Гепатит А - это заболевание печени, которое возникает из-за вируса гепатита А. Гепатит А в народе называют Боткина или желтуха.

Болезнь получила название желтуха, поскольку кожа заболевшего человека становится желтоватой, также могут стать желтоватыми белки глаз.

Главред решил выяснить, как можно заразиться, и назвал главные симптомы гепатита А.

Гепатит А - как передается заболевание:

Через воду или пищу, в которую попал вирус гепатита А;

Через посуду;

Через продукты;

Через немытые руки.

Гепатит А: инкубационный период

От момента заражения вирусом Гепатита А до проявления симптомов болезни (инкубационный период) может пройти от 15 до 50 дней. Первые симптомы Гепатита А в среднем можно увидеть через 30 дней после заражения вирусом.

Гепатит А - симптомы: