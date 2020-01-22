Названы ключевые факты о йоде: главные источники

Один из главных источников йода - сельдь, поделилась диетолог / УНИАН

Диетолог Светлана Фус сообщила, что в сутки детям до 12 лет необходимо 90-120 мкг йода, взрослым - 150 мкг, а беременным женщинам и женщинам, которые кормят грудью - 200- 250 мкг.

Главные источники йода - водоросли, в частности, морская капуста, сушеная ламинария; морская рыба - макрель, лосось, палтус, сельдь, треска, кора; морские моллюски и рыбий жир, написала эксперт в Instagram.

Фус подчеркнула, что из-за дефицита йода в организме беременных женщин и кормящих мам у ребенка могут возникнуть необратимые нарушения в физическом и психическом развитии.

"Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой утомляемости и к избыточному весу!", - добавила диетолог.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, на Земле треть населения страдает от дефицита йода в организме. Йододефицит также является распространенным явлением в Украине.