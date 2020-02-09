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В ВОЗ вдребезги разбили популярные мифы о вирусе из Китая: что не сможет защитить

9 февраля 2020, 17:50

В организации указали, что очень важно соблюдать меры безопасности

Коронавирус
Коронавирус / Фото pixaby

Китайский коронавирус распространяется по планете и вокруг него начали появляться различные мифы. Так, во Всемирной организации здравоохранения рассказали правду о смертельной инфекции.

Отмечается, что коронавирус 2019-nCoV распространяется в странах с любым климатом.

"Мы развенчиваем слухи и мифы о новом коронавирусе 2019 года. Сможет ли новый коронавирус 2019-nCoV выжить в жарком и влажном климате? Да, 2019-nCoV распространяется в странах с влажным климатом, а также с холодным и засушливым. Где бы вы ни жили и который бы климат там не был, важно соблюдать меры безопасности. Часто мойте руки и прикрывайтесь во время кашля и чихания салфеткой или согнутой рукой. Выбросьте салфетку и сразу после этого вымойте руки", - говорится в сообщении пресс-службы ВОЗ в Twitter.

Также в организации указали, что ни вода, ни алкоголь не защитит от заражения коронавирусом нового типа.

"Обеспечивайте себя питьевой водой, поскольку это важно для здоровья, однако, это не предупреждает коронавирус. Употребление алкоголя не защитит вас от 2019-NCoV. Алкоголь всегда стоит употреблять в меру, а люди, которые не употребляют алкоголь, не должны начинать его пить, чтобы предупредить 2019-NCoV", - подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, зафиксирован первый случай заражения гражданина Украины смертельным коронавирусом из Китая. 

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