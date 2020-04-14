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Где нас ждет уханьская зараза: медик назвал самые опасные места

14 апреля 2020, 08:28

Настоящий рассадник коронавируса - заправка.

коронавирус,Украина
Врач рассказал, где живет коронавирус / УНИАН

В то время как одни граждане всячески отрицают реальность, и под соусом того, что опасность коронавируса преувеличена, бесстрашно ходят, куда хотят, другие болезненно реагируют на любой выход на улицу.  

Отметим, по состоянию на утро вторника, 14 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более 1,92 миллиона человек во всем мире. Жертвами уханьской заразы стали 120 тысяч человек.

Так вот, врачи говорят, что существуют потенциально опасные места, в которых риск заражения коронавирусом самый большой.

Таких мест всего пять. На пятом, последнем месте находится мусорка. Хотя тут риск и меньше, чем в помещении, рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев, пишет "АиФ".

По его словам, после посещения мусорки необходимо вымыть и обработать руки антисептиком.

Медик уточнил, что на четвертом месте по степени опасности является прогулка с домашним питомцем. Собака может подцепить вирус на лапы, а человек по пути касается перил и дверных ручек. Пса после прогулки надо тщательно помыть, а самому обработать руки

Почетное третье место – у заправки. Врач говорит, что это настоящий рассадник заразы. За пистолет каждый день берутся руками десятки человек. Поэтому важно перед тем, как заправлять машину, обработать руки санитайзером или антисептиком на спирту. А еще лучше – полная бесконтактная заправка. Чтобы все делал заправщик, а вы только оплачивали.

Делее идет магазин – он на втором месте. Без маски запрещено там появляться. Перед тем как взяться за тележку или корзину, нужно обработать руки. Ходить по магазинам надо быстро, с предварительно составленным списочком. И отправлять туда лучше всего одного члена семьи.

Первое место – это аптека. Туда приходят люди с симптомами заболевания. Площадь аптек небольшая, и патогены вируса надолго остаются на поверхности и в воздухе после кашля и чихания. Поэтому нужно стараться ходить в аптеку тогда, когда там меньше всего народа.

Читайте такжеКитайский паршивец Ковид-19 оказался намного заразнее, чем считалось - ученыеНапомним, ранее исследователи из Финляндии предупредили, что облако капель, после того как зараженный коронавирусом чихнул, висит в воздухе несколько минут, сохраняя способность заражать людей даже после того, как больной человек уже ушел. 

"Предварительные результаты показывают, что частицы аэрозоля с вирусом могут оставаться в воздухе дольше, чем сначала думали", – цитирует исследователей The Sun.

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