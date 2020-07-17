Акне: причины, факторы риска и лечение

Прыщи возникают, когда поры кожи блокируются маслом, мертвой кожей или бактериями.

В вашей коже есть крошечные отверстия, называемые порами, которые могут быть заблокированы маслом, бактериями, мертвыми клетками кожи и грязью. Когда это происходит, у вас может появиться прыщ. Если это состояние неоднократно влияет на вашу кожу, у вас могут быть прыщи.

По данным Американской академии дерматологии, прыщи являются наиболее распространенным заболеванием кожи. Хотя прыщи не являются опасным для жизни состоянием, они могут быть болезненными, особенно когда их много и они воспаленные. Они также могут вызвать эмоциональный стресс.

Прыщи, которые появляются на лице, могут повлиять на самооценку и со временем могут вызвать постоянные физические рубцы.

Есть много эффективных методов лечения прыщей, которые уменьшают как количество прыщей, так и шанс рубцевания.

Акне

Прыщи можно найти практически в любом месте на теле. Чаще всего они развивается на лице, спине, шее, груди и плечах.

Если у вас есть прыщи, вы обычно замечаете белые или черные прыщи. А также угри, известные как комедоны.

Угри открываются на поверхности вашей кожи, придавая им черную окраску из-за кислорода в воздухе. Белые угри находятся прямо под поверхностью вашей кожи, придавая им белый вид.

Белые угри и черные угри - самые распространенные повреждения. Но есть и другие типы, вызывающие воспаление и рубцы на коже. Среди них:

Папулы - маленькие, красные, выпуклые шишки, вызванные воспаленными или зараженными волосяными фолликулами.

Пустулы - это маленькие красные прыщи с гноем на кончиках.

Узелки - это твердые, часто болезненные комки под поверхностью кожи.

Кисты - это крупные комки, обнаруженные под кожей, которые содержат гной и обычно болезненны.

Прыщи возникают, когда поры кожи блокируются маслом, мертвой кожей или бактериями.

Каждая пора кожи является отверстием для фолликула. Фолликул состоит из волоса и сальной железы.

Масляная железа выделяет кожное сало (масло), которое перемещается вверх по волосам, выходит из пор и попадает на кожу. Кожное сало сохраняет кожу смазанной и мягкой.

Одна или несколько проблем в этом процессе смазывания могут вызвать прыщи. Это может произойти, когда:

фолликулы производят слишком много масла

мертвые клетки кожи накапливаются в порах

бактерии накапливаются в порах

Эти проблемы способствуют развитию прыщей. Прыщ появляется, когда бактерии растут в забитой поре, и масло не может выйти наружу.

Мифы о том, что именно способствует появлению прыщей, довольно распространены. Многие люди считают, что такие продукты, как шоколад или картофель фри будут способствовать появлению прыщей. Хотя нет никаких научных подтверждений этих утверждений, существуют определенные факторы риска развития прыщей:

гормональные изменения, вызванные половым созреванием или беременностью

определенные лекарства, такие как некоторые противозачаточные таблетки или кортикостероиды

диета с высоким содержанием рафинированного сахара или углеводов, таких как хлеб и чипсы

генетический фактор

Люди наиболее подвержены риску развития прыщей в период полового созревания. За это время тело претерпевает гормональные изменения. Эти изменения могут вызвать активную выработку кожного жира, что приводит к увеличению риска появления прыщей. Гормональные прыщи, связанные с половым созреванием, обычно спадают или, по крайней мере, улучшаются, при достижении зрелого возраста.

Люди наиболее подвержены риску развития прыщей в период полового созревания/Pixabay

Трудно предотвратить прыщей. Но вы можете принять меры в домашних условиях, чтобы предотвратить их появление после лечения. Эти шаги включают в себя:

мыть лицо два раза в день безмасляным моющим средством

использование безрецептурного крема от прыщей для удаления излишков масла

избегать макияжа, который содержит масло

удаление макияжа и тщательная очистка кожи перед сном

душ после тренировки

избегать облегающей одежды

здоровое питание с минимальным рафинированным сахаром

снижение стресса

Поговорите с врачом, чтобы узнать больше о стратегиях для управления прыщами.