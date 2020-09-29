"Большая погрешность": эксперт рассказала, что не так с тестами на COVID-19

Тесты на коронавирус дают сбои / Reuters

Тесты на коронавирус могут иметь большую погрешность, заявила врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

Как подчеркнула она в интервью ТСН, быстрые тесты не используются для диагностики, они могут быть только методом скрининга, а после них нужно подтверждение методом ИФА или ПЦР.

"Если говорим о быстрые тесты, мы можем иметь большую погрешность, будут как ложно-положительные тесты, так и ложно-отрицательные", - предупредила эксперт.

В то же время она подчеркнула, что ПЦР-метод имеет очень убедительное влияние: если есть отрицательный ПЦР, то нет никакого заболевания.

"И здесь тоже нужно понимать, что 25% в ПЦР-методе является ложно-отрицательных тестов. Это означает, что 25% из обследуемых, которые получили отрицательный результат, все равно могут быть носителями вируса. это просто ошибки самого метода. это нужно понимать. Но, если мы получаем положительный результат ПЦР, это почти 100% наличие вируса. Получается, что ложно-отрицательных тестов в ПЦР-методе больше, чем ложно-положительных. Поэтому, если мы получаем положительный анализ ПЛП, это на 99% -100% означает, что мы больные", — добавила Сояк.

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Напомним, врач высшей категории, инфекционист Светлана Куницина заявила о том, что открытие школ в период эпидемии коронавируса является ошибкой.

По ее словам, риск очень высок и к ноябрю есть большая вероятность опять перейти на дистанционное обучение.