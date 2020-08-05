Боярышник: польза и побочные эффекты

Он также используется для лечения как низкого, так и высокого кровяного давления/Pixabay

Боярышник используется при заболеваниях сердца и сосудов, таких как застойная сердечная недостаточность (ЗСН), боли в груди и нерегулярном сердцебиении. Он также используется для лечения как низкого, так и высокого кровяного давления, "затвердения артерий" (атеросклероза) и высокого уровня холестерина.

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Чем полезен боярышник?

Побочные эффекты

Пока что исследования показывают, что боярышник может быть эффективным при лечении застойной сердечной недостаточности, но не было проведено достаточных исследований по другим сердечным применениям, чтобы узнать, эффективен ли он для них.

Некоторые люди используют боярышник при жалобах на пищеварительную систему, таких как расстройство желудка, диарея и боли в желудке. Он также используется для уменьшения беспокойства, как успокаивающее средство, для увеличения диуреза и при менструальных проблемах.

Боярышник также используется для лечения ленточных червей и других кишечных инфекций.

Некоторые люди прикладывают боярышник к коже при фурункулах и язвах. Препараты боярышника используются для промывания язв, зуда и обморожений.

Прежде чем принимать боярышник, поговорите со своим врачом, если вы принимаете какие-либо лекарства. Он в значительной степени взаимодействует с несколькими лекарствами, отпускаемыми по рецепту.

Боярышник может помочь улучшить количество крови, выкачиваемого из сердца во время сокращений, расширить кровеносные сосуды и усилить передачу нервных сигналов.

Согласно ранним исследованиям, боярышник также снижает кровяное давление. Растение вызывает расслабление кровеносных сосудов дальше от сердца. Похоже, что этот эффект связан с компонентом боярышника, который называется проантоцианидином.

Исследования показывают, что боярышник может снизить уровень холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, или "плохой холестерин") и триглицеридов (жиров в крови). Похоже, что он снижает накопление жиров в печени и аорте (самой большой артерии в организме, расположенной рядом с сердцем). Экстракт плодов боярышника может снизить уровень холестерина за счет увеличения выведения желчи, уменьшения образования холестерина и усиления рецепторов ЛПНП. Также он обладает антиоксидантной активностью.

Сердечная недостаточность

Некоторые специфические продукты из боярышника улучшают некоторые симптомы сердечной недостаточности у некоторых людей с сердечной недостаточностью от легкой до умеренной. Однако другие исследования показывают, что эти продукты могут на самом деле усугубить сердечную недостаточность и увеличить риск смерти или госпитализации.

Беспокойство

Есть некоторые свидетельства того, что боярышник в сочетании с магнием и калифорнийским маком может быть полезен при лечении легких и умеренных тревожных расстройств.

Боль в груди ("стенокардия").

Некоторые исследования показывают, что боярышник может уменьшить боль в груди.

Высокое кровяное давление.

Некоторые исследования показывают, что боярышник может снижать кровяное давление, но другие исследования не показывают никакой пользы.

Боярышник безопасен для большинства взрослых при кратковременном применении в рекомендуемых дозах (до 16 недель). Неизвестно, безопасен ли боярышник при длительном использовании.

У некоторых людей боярышник может вызывать тошноту, расстройство желудка, усталость, потливость, головную боль, головокружение, сердцебиение, кровотечение из носа, бессонницу, возбуждение и другие проблемы.

Особые меры предосторожности и предупреждения:Беременность и кормление грудью. Об использовании боярышника во время беременности и кормления грудью известно недостаточно. Оставайтесь на безопасной стороне и избегайте использования.

Болезнь сердца: боярышник может взаимодействовать со многими лекарствами, отпускаемыми по рецепту, которые используются для лечения болезней сердца. Если у вас сердечное заболевание, не принимайте боярышник без рекомендации врача.