УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Боярышник: польза и побочные эффекты

5 августа 2020, 16:32

Он также используется для лечения как низкого, так и высокого кровяного давления.

1596627080-7096.jpg
Он также используется для лечения как низкого, так и высокого кровяного давления/Pixabay

Боярышник используется при заболеваниях сердца и сосудов, таких как застойная сердечная недостаточность (ЗСН), боли в груди и нерегулярном сердцебиении. Он также используется для лечения как низкого, так и высокого кровяного давления, "затвердения артерий" (атеросклероза) и высокого уровня холестерина.

Содержание

Чем полезен боярышник?

Побочные эффекты

Пока что исследования показывают, что боярышник может быть эффективным при лечении застойной сердечной недостаточности, но не было проведено достаточных исследований по другим сердечным применениям, чтобы узнать, эффективен ли он для них.

Некоторые люди используют боярышник при жалобах на пищеварительную систему, таких как расстройство желудка, диарея и боли в желудке. Он также используется для уменьшения беспокойства, как успокаивающее средство, для увеличения диуреза и при менструальных проблемах.

Боярышник также используется для лечения ленточных червей и других кишечных инфекций.

Некоторые люди прикладывают боярышник к коже при фурункулах и язвах. Препараты боярышника используются для промывания язв, зуда и обморожений.

Прежде чем принимать боярышник, поговорите со своим врачом, если вы принимаете какие-либо лекарства. Он в значительной степени взаимодействует с несколькими лекарствами, отпускаемыми по рецепту.

Как это работает?

Боярышник может помочь улучшить количество крови, выкачиваемого из сердца во время сокращений, расширить кровеносные сосуды и усилить передачу нервных сигналов.

Согласно ранним исследованиям, боярышник также снижает кровяное давление. Растение вызывает расслабление кровеносных сосудов дальше от сердца. Похоже, что этот эффект связан с компонентом боярышника, который называется проантоцианидином.

Исследования показывают, что боярышник может снизить уровень холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, или "плохой холестерин") и триглицеридов (жиров в крови). Похоже, что он снижает накопление жиров в печени и аорте (самой большой артерии в организме, расположенной рядом с сердцем). Экстракт плодов боярышника может снизить уровень холестерина за счет увеличения выведения желчи, уменьшения образования холестерина и усиления рецепторов ЛПНП. Также он обладает антиоксидантной активностью.

Сердечная недостаточность

Некоторые специфические продукты из боярышника улучшают некоторые симптомы сердечной недостаточности у некоторых людей с сердечной недостаточностью от легкой до умеренной. Однако другие исследования показывают, что эти продукты могут на самом деле усугубить сердечную недостаточность и увеличить риск смерти или госпитализации.

Беспокойство

Есть некоторые свидетельства того, что боярышник в сочетании с магнием и калифорнийским маком может быть полезен при лечении легких и умеренных тревожных расстройств.

Боль в груди ("стенокардия").

Некоторые исследования показывают, что боярышник может уменьшить боль в груди.

Высокое кровяное давление.

Некоторые исследования показывают, что боярышник может снижать кровяное давление, но другие исследования не показывают никакой пользы.

Побочные эффекты

Боярышник безопасен для большинства взрослых при кратковременном применении в рекомендуемых дозах (до 16 недель). Неизвестно, безопасен ли боярышник при длительном использовании.

У некоторых людей боярышник может вызывать тошноту, расстройство желудка, усталость, потливость, головную боль, головокружение, сердцебиение, кровотечение из носа, бессонницу, возбуждение и другие проблемы.

Особые меры предосторожности и предупреждения:Беременность и кормление грудью. Об использовании боярышника во время беременности и кормления грудью известно недостаточно. Оставайтесь на безопасной стороне и избегайте использования.

Болезнь сердца: боярышник может взаимодействовать со многими лекарствами, отпускаемыми по рецепту, которые используются для лечения болезней сердца. Если у вас сердечное заболевание, не принимайте боярышник без рекомендации врача.

здоровье Боярышник
Сейчас вы просматриваете новость «Боярышник: польза и побочные эффекты». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:54
Безжалостная декоммунизация: Дробович рассказал, что ждет Родину-мать и памятник Щорсу
16:50
Энди Картрайт умер не от передозировки наркотиками - суд
16:49
Ученые назвали самых опасных распространителей коронавируса Видео
16:32
Боярышник: польза и побочные эффекты Видео
16:23
Переговоры по Донбассу обречены на провал: в ТКГ объяснили проблему Кравчука и Фокина
16:21
"Смертоносные взрывы в Бейруте": посол рассказал о пострадавших украинцах Видео
16:19
Автомобиль Ефремова с его ДНК был исправен на момент ДТП
16:12
Лукашенко рассказал, будет ли сотрудничать с Украиной по задержанным "вагнеровцам"
16:01
"Под 40 градусов": синоптик предупредила об "адской" жаре
15:47
Кабмин утвердил новую стратегию регионального развития Видео
15:32
Правительство перекроило правила на рынке электроэнергии Видео
15:22
В Минобразования рассказали, отменят ли массовое празднование 1 сентября в школах Видео
15:16
Конфликт мэров и Киева из-за карантина: в Кабмине анонсировали инициативу
15:10
Какими будут последствия взрыва в Бейруте для Ливана и региона мнение
15:09
Добкин заявил, что Янукович гримируется до неузнаваемости Видео
15:06
"Любимую не отдают": начавшиеся выборы в Беларуси стремительно приближают Майдан
15:06
Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков ЧВК Вагнера: подробности разговора
15:00
"Отравленные блины": в Киеве из-за соседки отравилась целая семья
14:45
Взрыв в Бейруте предсказали еще в 2014 году Видео
14:39
Чтоб любили и деньги, и парни: календарь стрижек на август 2020
14:38
GTA по-украински: в Кривом Роге мужчина на Москвиче протаранил авто полиции: фото
14:02
Медик указал на симптомы коронавируса, которые остаются после выздоровления
13:54
Зеленский отправится на встречу с Лукашенко: о чем будут договариваться
13:27
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 августа: укрепление дара и крупная покупка Видео
13:26
Жены погибшего Сергея Захарова схлестнулись в суде за статус потерпевшей
13:15
Мощнейший взрыв в Бейруте попал на свадебное видео: устрашающие кадры Видео
13:13
Друг Зеленского из Квартала переболел коронавирусом Видео
13:06
Страны ЕС придут на Донбасс: в Кабмине анонсировали особый статус региона
13:00
Медитация для лучшего сна: 3 способа
12:30
"Тело ребенка в пакете из магазина и с мусором": на Днепропетровщине случилось жуткое ЧП Видео
12:18
Танці з зірками 2020 - футболист Сергей Мельник идет на шоу Видео
12:11
В России начался новый антипутинский флешмоб Видео
12:03
"Упаковали чемоданы – и туда поехали": Фарион жестко обратилась к русскоязычным украинцам Видео
12:00
Как не переедать, работая из дома: 4 простых способа Видео
11:50
Ефремов потребовал у суда покарать Добровинского за оскорбления
11:33
Соперница Лукашенко на выборах президента позвала на помощь Меркель
11:29
Появилось провокационное видео избиения Дарьи Кирилюк в Турции Видео
11:04
В деле Ефремова обнаружили вопиющую фальсификацию
10:59
Коронавирус среди молодежи: в ВОЗ предупредили об опасной тенденции
10:58
Нафтогаз поднял цены на газ для населения Видео
10:47
Disney показал миллиарды убытков из-за коронавируса
10:47
Бунт из-за карантина: в Минздраве готовы принять решение по Тернополю
10:36
Во взрыве в порту Бейрута нашли российский след Видео
10:33
Коронавирус в Украине и мире 5 августа: за сутки COVID-19 заболели 273 тысячи человек Видео
10:22
Скоро украинцы будут отмечать все праздники в мире мнение
10:13
Ляшко рассказал, почему Украина включила Польшу в красную зону
10:05
Коронавирус в Киеве резко активизировался: 150 новых заражений за сутки
10:04
Апокалипсис в Бейруте: число погибших возросло, ранены 4 тысячи человек Видео
10:00
"Больше вреда, чем пользы": медики раскрыли правду о популярных обезболивающих Видео
09:34
В Киеве закрыли метро Лукьяновская: нашли подозрительный предмет
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять