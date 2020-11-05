Частое мочеиспускание: врачи указали на 6 причин

Если вы ходите в туалет каждый час или около того, возможно, ваш мочевой пузырь пытается вам что-то сказать/ ONsalus

Если вы пьете литр за литром воды в течение дня, вам придется часто ходить в туалет. В какой-то степени это хорошо для вас, потому что мочеиспускание буквально вымывает ваши отходы.

Но что, если у вас изменилась система похода в туалет или частота, вам, возможно, потребуется выяснить, что изменилось в вашем образе жизни, что могло вызывать у вас частые позывы.

Если вы ходите в туалет каждый час или около того, возможно, ваш мочевой пузырь пытается вам что-то сказать. Джамин Брамбхатт, доктор медицины, уролог из Orlando Health, говорит, что если вы в остальном здоровы, то частое мочеиспускание более восьми раз в день и более одного раза ночью может рассматриваться как ненормальное.

Однако все относительно: если вы пьете много воды или других жидкостей, вполне нормально мочиться до 10 раз в день, - добавляет Сунита Посина, врач-терапевт из Нью-Йорка. И некоторые лекарства, такие как диуретики от высокого кровяного давления, также могут заставить людей больше "ходить".

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Тем не менее, по большей части шесть-восемь раз - это золотая середина и нормальный диапазон.

"Люди с нормальным мочевым пузырем обычно могут удерживать его в течение разумного периода времени без внезапного появления позывов к мочеиспусканию, если только они не выпили большое количество жидкости", - говорит доктор Посина.

Вот что может вызвать частое мочеиспускание.

У вас может быть гиперактивный мочевой пузырь

Если вам постоянно нужно в туалет, и вы действительно не можете сдержаться, знайте: вы не одиноки. Фактически, гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) поражает около 30% мужчин, говорит Керем Бортецен, доктор медицинских наук, NYC Surgical Associates.

Так что же конкретно происходит? Когда вы страдаете от ГАМП, вам не хватает способности задерживать мочу. "У вас может возникнуть "недержание мочи", которое также является неконтролируемой потерей или разливом мочи", - добавляет доктор Посина.

"Люди с ГАМП часто просыпаются ночью, чтобы сходить в туалет, и это частое сокращение мышц мочевого пузыря вызывает внезапную сильную потребность в мочеиспускании, даже когда мочевой пузырь не полностью заполнен", - говорит доктор Бортецен.

У вас может быть инфекция мочевыводящих путей (ИМП)

Хотя ИМП чаще всего считают заболеванием, ориентированным на женщин, мужчины тоже могут заболеть ИМП. И ИМП может привести к симптомам гиперактивного мочевого пузыря, говорит доктор Брахмбатт.

По его словам, у большинства мужчин инфекции мочевого пузыря возникают из-за того, что они не мочатся так часто, как следовало бы, но они также могут возникнуть в результате запоров, недавних операций на мочевыводящих путях, камней в почках или незащищенного анального секса. (Мужчины с более короткой уретрой более подвержены этому заболеванию.)

"Поскольку в анусе множество бактерий, основной из которых является кишечная палочка, если у вас незащищенный секс, эти микробы могут попасть в уретру и вызвать инфекции", - говорит он. "Инфекция раздражает мочевой пузырь и, в основном, вызывает раздражение стенки мочевого пузыря, что заставляет вас чаще ходить".

В отличие от ГАМП, симптомы ИМП будут внезапными и кратковременными. Антибиотики могут помочь избавиться от большинства инфекций мочевыводящих путей.

У вас может быть интерстициальный цистит

"Интерстициальный цистит, также известный как "синдром болезненного мочевого пузыря", - это хроническое заболевание, которое может вызывать частое мочеиспускание, а также давление и боль в мочевом пузыре, - говорит доктор Бортсен. Хотя ИМП может быть вызвана инфекцией и легко поддается лечению антибиотиками, интерстициальный цистит - это более длительное заболевание, которое не так легко лечить.

"Люди с этим заболеванием испытывают позывы к мочеиспусканию и имеют тенденцию к мочеиспусканию чаще, с меньшим объемом мочи, чем у большинства людей", - говорит доктор Бортецен. "Это заболевание возникает из-за иммунной реакции мочевого пузыря на раздражающее вещество в моче, которое повреждает мочевой пузырь, вызывая ощущение позывов к мочеиспусканию, а также спазмы мочевого пузыря".

К сожалению, диагностика IC может быть сложной задачей, поскольку ее часто не обнаруживают или ошибочно принимают за что-то еще. "Диагностика и лечение этого состояния очень похожи на гиперактивность мочевого пузыря", - говорит он. Поскольку ИЦ считается аутоиммунным заболеванием, некоторые иммунодепрессанты, такие как циклоспорин, успешно используются для его лечения.

Возможно, у вас диабет

По словам Кристофера Холлингсворта, доктора медицины из NYC Surgical Associates, частое мочеиспускание часто является ранним признаком диабета, поскольку организм пытается избавиться от неиспользованной глюкозы с мочой.

Поскольку диабет вызывает избыток сахара в крови, почки вынуждены принимать его, и, если они не могут поддерживать это, этот избыток сахара будет выделяться с мочой, и вы побежите в ванную.

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы

Если у вас возникают проблемы с поддержанием постоянного потока, это может быть связано с основным заболеванием простаты, известным как доброкачественная гиперплазия предстательной железы или увеличенная простата. Сначала вы можете заметить "уменьшение струи мочи, когда моча выходит не так сильно, и она просто не ударяется о стену, как раньше", - говорит Холлингсворт.

Фактически, "также может потребоваться больше времени для опорожнения полного мочевого пузыря после некоторого времени", - говорит он. Когда это состояние достигает более продвинутой стадии, становится трудно даже инициировать мочеиспускание, и это плохая новость, так как вы должны чаще мочиться как есть, говорит он.

К счастью, альфа-адреноблокаторы, антигистаминные препараты и амитриптилин (антидепрессант) могут помочь в качестве потенциальных методов лечения, говорит он. Вы также можете попробовать эмболизацию артерии простаты - неинвазивную процедуру, которая может помочь уменьшить увеличенную предстательную железу. Но имейте в виду: хотя это безопасно и эффективно, побочные эффекты могут включать кровь в моче, сперме или прямой кишке, а также боль в мочевом пузыре, - говорит доктор Бортсен.

У вас может быть рак

редких случаях частое мочеиспускание может быть симптомом рака мочевого пузыря, - говорит доктор Брамбхатт. Рак может вызвать раздражение мочевого пузыря, вызывая учащенное мочеиспускание.

"Единственный способ узнать наверняка, что у вас нет рака, - это пройти обследование у уролога, но рак мочевого пузыря встречается нечасто, так что не волнуйтесь - у вас его, вероятно, нет", - говорит он. Также стоит отметить, что другие симптомы, такие как кровь в моче, обычно присутствуют при раке мочевого пузыря, поэтому, если вы просто много писаете и не испытываете никаких других симптомов, вам, вероятно, не о чем беспокоиться.

Частое мочеиспускание также может быть побочным эффектом инсульта.