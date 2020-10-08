Чистка кишечника: найдены 7 натуральных способов

Здоровье кишечника - важная часть здоровья пищеварительной системы. / Pixabay

Здоровье пищеварительной системы, как и печени, является неотъемлемой частью ощущения счастья, здоровья и благополучия. Одним из важных органов пищеварительной системы является толстая кишка, также называемая кишечником. Здоровье кишечника - важная часть здоровья пищеварительной системы.

Некоторые люди утверждают, что чистка кишечника необходима для оптимального пищеварения. Однако исследований, доказывающих эффективность очищающих средств, мало и они некачественные.

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Тем не менее, некоторые аспекты очищения кишечника могут быть полезными. Это может помочь при таких проблемах, как запор или нерегулярное испражнение, и есть некоторые свидетельства того, что они также могут снизить риск рака толстой кишки.

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7 способов провести естественную чистку кишечника в домашних условиях

Есть несколько способов очистить кишечник. Вы можете приобрести средство для очищения кишечника или даже сделать промывание толстой кишки или клизму.

Следующие ниже процедуры естественного очищения толстой кишки можно сделать дешево и при правильном выполнении они вполне безопасны.

Пейте много воды и избегайте обезвоживания - это отличный способ регулировать пищеварение. Люди, которые поддерживают промывание водой для очищения толстой кишки, рекомендуют пить от шести до восьми стаканов теплой воды в день. Также попробуйте есть много продуктов с высоким содержанием воды. Это включает фрукты и овощи, такие как арбузы, помидоры, салат и сельдерей.

На самом деле, есть много продуктов, которые помогают очистить кишечник естественным путем с помощью диеты.

Вы также можете попробовать промыть его соленой водой. Это особенно рекомендуется для людей, страдающих запорами и нарушениями функции.

Исследование 2010 года показало, что соленая вода может очистить толстую кишку в сочетании с определенными позами йоги.

Утром перед едой смешайте 2 чайные ложки соли с теплой водой. Рекомендуется морская соль или гималайская соль. Быстро выпейте воду натощак, и через несколько минут вы, вероятно, почувствуете желание пойти в туалет.

Делайте это утром и вечером, а после очищения обязательно некоторое время оставайтесь дома возле туалета. Возможно, вам придется несколько раз сходить в туалет.

Клетчатка - важный макроэлемент, который часто упускается из виду в рационе. Она содержится в цельных, здоровых растительных продуктах, таких как фрукты, овощи, зерно, орехи, семена и многое другое.

Растения содержат целлюлозу и волокна, которые помогают "накапливать" излишки вещества в толстой кишке. Они также регулируют запор и гиперактивность кишечника, одновременно повышая уровень полезных бактерий в качестве пребиотика. Обязательно ешьте много продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые поддерживают здоровье толстой кишки. Они также могут быть полезны для кишечных бактерий.

Соки - популярные средства для очищения толстой кишки. К ним относятся голодания на фруктовых и овощных соках и очищающие средства.

Однако для кишечника исследований по этим вопросам недостаточно. Фактически, некоторые исследования указывают на риски.

Даже в этом случае умеренное употребление соков и отжимов может быть полезно. Смеси соков содержат клетчатку и питательные вещества, которые улучшают пищеварение. Они также удерживают воду, чтобы увлажнять и поддерживать регулярность.

Более того, исследование, проведенное в надежном источнике в 2015 году, показало, что витамин С может помочь очистить толстую кишку. Витамин С содержится во многих фруктах и ​​овощах, добавленных в смеси соков.

Популярные соки для очищения включают: яблочный сок, лимонный сок и овощные соки. Однако некоторые диетологи могут порекомендовать смузи вместо сока для лечения толстой кишки и общего состояния здоровья.

Поскольку при отжиме сока удаляются мякоть и кожица, соки содержат меньше клетчатки. Клетчатка полезна для толстой кишки, а смузи содержат гораздо больше клетчатки.

Чтобы получить пользу, не нужно голодать и пить только соки и смузи. Просто попробуйте включить в свой рацион больше, например, ежедневно употребляйте сок или смузи.

Стойкие крахмалы похожи на клетчатку. Они также содержатся в растительной пище, такой как картофель, рис, бобовые, зеленые бананы и злаки.

Они способствуют здоровью толстой кишки за счет увеличения микрофлоры кишечника. Обзор резистентных крахмалов 2013 года также показал, что они снижают риск рака толстой кишки.

Однако есть и обратная сторона. Устойчивые крахмалы содержатся в углеводах. Тем не менее, люди, сидящие на низкоуглеводной диете, могут выбирать варианты, которые вызывают меньше скачков сахара в крови. К ним относятся рис и восковой картофель.

Включение их в рацион, например клетчатки, может быть отличным средством для очищения толстой кишки.

Добавление в рацион пробиотиков - еще один способ очистить толстую кишку. Это также улучшает общее состояние здоровья многими другими способами.

Вы можете получить больше пробиотиков, принимая пробиотические добавки. Кроме того, ешьте много продуктов, богатых пробиотиками, таких как йогурт, кимчи, соленые огурцы и другие ферментированные продукты.

Пробиотики вводят полезные бактерии в кишечник с помощью клетчатки и устойчивых крахмалов. Они сдерживают воспаление и способствуют регулярности - два элемента здоровья пищеварительной системы, связанные с толстой кишкой.

Яблочный уксус также считается пробиотиком и входит в состав средств для очищения толстой кишки. Ферменты и кислоты, содержащиеся в яблочном уксусе, предположительно подавляют вредные бактерии.

Употребление травяных чаев может улучшить пищеварение.

Слабительные травы, такие как псиллиум, алоэ вера, корень алтея и вяз скользкий, могут помочь при запоре. Обязательно поговорите со своим врачом и внимательно следуйте инструкциям, прежде чем использовать эти травы. Также используйте их экономно; в противном случае они могут быть вредными.

Другие травы, такие как имбирь, чеснок и кайенский перец, содержат антимикробные фитохимические вещества. Считается, что они подавляют вредные бактерии. По этой причине они входят во множество очищающих средств, хотя необходимы исследования.

Пейте чашку одного из этих травяных чаев до трех раз в день. Пейте чай только один раз в день для слабительного эффекта.

Заинтересованы в одном из вышеперечисленных натуральных средств очищения толстой кишки? Как правило, делать это в домашних условиях нужно осторожно.

Сочетание их с голоданием или увеличение частоты их использования может иметь риски. Если у вас высокое кровяное давление и вам необходимо снизить потребление натрия, избегайте соленой водой.

Побочные эффекты интенсивного очищения включают:

тошнота

рвота

головокружение

обезвоживание

электролитный дисбаланс

спазмы

При появлении любого из этих симптомов немедленно прекратите очищение и обратитесь к врачу. Эти симптомы могут привести к сердечной недостаточности и повреждению пищеварения, если очищение продолжается. Клизма или очистка толстой кишки, используемые иногда, не представляют большого риска для здорового человека. Но чрезмерное употребление может быстро привести к хроническому запору или даже повреждению кишечника.

Также поговорите со своим врачом, прежде чем вносить серьезные изменения в свой рацион для здоровья кишечника. Это включает в себя употребление значительно большего количества клетчатки, устойчивых крахмалов, соков и смузи.

Также будьте осторожны при использовании травяных чаев для очищения толстой кишки. Некоторые травы могут препятствовать приемам некоторых лекарств или влиять на них. Слабительные травы также могут быть вредными, если с ними переусердствовать. Чрезмерное употребление слабительных снижает способность организма к отхождению стула и может привести к хроническим запорам.

Если у вас хроническое заболевание, поговорите со своим врачом, прежде чем проводить естественное очищение толстой кишки дома. Очищение толстой кишки подходит не всем.