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Эксперты объяснили, какой напиток хорошо сбивает давление

27 октября 2020, 04:01

По словам специалистов, ни в коем случае нельзя оставлять высокое давление на самотек.

Давление
Эксперты объяснили, какой напиток хорошо сбивает давление / УНИАН

Высокое артериальное давление (на языке медицины ‒ гипертония) на самом деле крайне опасное состояние сердечно-сосудистой системы.

Специализированный британский портал Express опросил специалистов и те рассказали, какой напиток способен снизить давление и защитить организм.

По словам экспертов, снизить риск гипертонии и быстро снизить давление поможет напиток из чайного гриба. Он (обычно популярный среди пожилых людей) богат пробиотиками (которые являются полезными бактериями и играют важную роль в поддержании здоровья кишечника). Недавнее исследование показало, что употребление пробиотиков в напитке из чайного гриба оказывает позитивное влияние на артериальное давление.

По словам медиков, далеко не у всех людей гипертония редко имеет заметные симптомы. Поэтому часто ее достаточно сложно обнаружить в обычных условиях. Однако если с гипертонией не обратиться к врачу, то человек рискует быть подвержен серьезным проблемам ‒ болезням сердца и почек, а также инсульту. Кроме того, высокое давление способно привести к образованию тромбов в артериях, которые ведут к головному мозгу, блокируя поток крови.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

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