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Ежевика: впечатляющие преимущества для здоровья

28 июля 2020, 10:00

Ежевика имеет высокое содержание клетчатки.

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Ежевика имеет высокое содержание клетчатки/Pixabay

Сладкая и терпкая ежевика - это не просто вкусно, а еще и полезно. Ежевика, как и, собственно, малина, имеет впечатляющие преимущества для здоровья.

Cодержание

1. Витамин С

Всего одна чашка сырой ежевики содержит 30,2 миллиграмма витамина С. Это половина рекомендуемой дневной нормы. Витамин С является неотъемлемой частью образования коллагена в костях, соединительной ткани и кровеносных сосудах. Витамин С также может помочь вам:

  • лечить раны
  • восстановить кожу
  • бороться со свободными радикалами (молекулы, выделяемые токсинами) в организме
  • впитывать железо
  • лечить простуду

2. Клетчатка

Большинство людей не получают достаточного количества клетчатки в своем рационе. Это проблема: диета с низким содержанием клетчатки была связана с пищеварительными проблемами, такими как вздутие живота, запоры и боли в животе. И согласно исследованию 2013 года, опубликованного на theBMJ, недостаток клетчатки может увеличить риск сердечных заболеваний.

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Диета с высоким содержанием клетчатки может помочь вам:

  • снизить уровень холестерина
  • способствовать регулярным движениям кишечника
  • контролировать уровень сахара в крови, замедляя скорость поглощения сахара
  • похудеть
  • обеспечить топливо для питания здоровых кишечных бактерий

Для такой крошечной ягоды ежевика имеет высокое содержание клетчатки. Одна чашка сырой ежевики содержит почти 8 грамм клетчатки.

3. Отличный источник витамина К

Витамин К помогает сгущать кровь. Витамин К также играет роль в метаболизме костей. Дефицит витамина К может привести к истончению костей и переломам костей. Это может вызвать легкие кровоподтеки, сильные менструальные кровотечения и кровь в кале или моче.

Всего одна чашка сырой ежевики дает почти 29 микрограммов витамина К - более трети от рекомендуемой суточной нормы.

Если вы принимаете разбавители крови, убедитесь, что вы употребляете в пищу постоянное количество продуктов с высоким содержанием витамина К, таких как ежевика, зеленые листовые овощи, соевые бобы и кисломолочные продукты.

4. Марганец

Марганец жизненно важен для здорового развития костей и здоровой иммунной системы. Он также помогает вашему организму усваивать углеводы, аминокислоты и холестерин. Как и витамин С, марганец играет ключевую роль в образовании коллагена. И фермент, который помогает марганцу образовывать коллаген, пролидаза, также помогает заживлению ран.

Марганец может помочь предотвратить остеопороз, контролировать уровень сахара в крови и уменьшить эпилептические припадки.

Одна чашка сырой ежевики содержит 0,9 миллиграмма марганца, почти половину рекомендуемой дневной нормы. Имейте в виду, что слишком много марганца может быть токсичным.

5. Может улучшить здоровье мозга

Употребление ягод, таких как ежевика, может улучшить здоровье мозга и помочь предотвратить потерю памяти, вызванную старением. В обзоре сделан вывод о том, что антиоксиданты в ягодных плодах помогают бороться со свободными радикалами и изменяют взаимодействие нейронов мозга. Это может помочь уменьшить воспаление мозга, что может привести к когнитивным и двигательным проблемам, характерным для старения.

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Экстракт ежевики может помочь предотвратить и контролировать заболевания десен и кариеса/Pixabay

6. Помогает поддерживать здоровье полости рта

Согласно исследованию 2013 года, вы можете добавить ежевику в свой ежедневный стоматологический режим. Исследование показало, что экстракт ежевики обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами против некоторых видов бактерий, вызывающих заболевания полости рта. Исследователи предупреждают, что необходимы дополнительные исследования, но предполагают, что экстракт ежевики может помочь предотвратить и контролировать заболевания десен и кариеса.

Ежевика является отличным вариантом для удовлетворения ваших потребностей в сладостях. Одна чашка сырой ежевики содержит всего 62 калории, 1 грамм жира и только 14 углеводов. Это позволяет легко добавить их в план здорового питания.

Ежевика также имеет низкий гликемический индекс (GI). Гликемический индекс определяет, как пища, содержащая углеводы, может влиять на реакцию глюкозы в крови.

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