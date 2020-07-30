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Как похудеть в лице: диетологи рекомендуют простые способы

30 июля 2020, 17:09

С помощью некоторых упражнений можно избавиться даже от второго подбородка.

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С помощью некоторых упражнений можно избавиться даже от второго подбородка/Pixabay

Вопрос о том, как похудеть в лице является одним из наиболее популярных, когда речь идет о похудении. Так что, если вы ищете ответ на этот запрос, вы не одиноки. Тысячи женщин ищут один и тот же ответ.

Хотя нет реального способа нацелить потерю веса только на одну часть тела, включая лицо, лучший способ похудеть на лице - это сбросить вес в целом. И лучший способ достичь этого -выполнять упражнения и сбалансировано питаться.

Но есть и хорошие новости. В то время как эксперты отмечают, что вы не можете нацеливаться только на свое лицо при похудении, у персонального тренера из Великобритании Карли Юи есть несколько обнадеживающих советов.

"Обычно вы сначала теряете жир с лица. Поэтому придерживайтесь выбранной вами программы упражнений и диеты, и вы должны увидеть желаемые результаты достаточно рано", - говорит она.

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Итак, что еще советуют эксперты для людей, которые хотят похудеть?

Пейте воду

Люси Локет Лавс, личный тренер, тренер по фитнесу и питанию, говорит: "Убедитесь, что вы очень увлажнены и пьете достаточно воды - вода играет такую ​​жизненно важную роль в потере веса, и отслеживание потребления воды не только поможет вам сбросить килограммы, но и также сотворит чудеса для кожи, помогая вам сиять!".

Готовьте тело изнутри

Тренер по здоровью и посол по фитнесу Стюарт Пилкингтон говорит, что диета должна быть вашим приоритетом номер один, когда дело доходит до потери веса.

"Состояние вашей кожи может изменить внешний вид вашей кожи. Кремы не справятся - нужно есть продукты, которые помогут вашему цвету лица. Ваше тело восстанавливается изнутри, и только диета, богатая питательными веществами и минералами, может уменьшить пятна, отеки и избыток воды, и все это создает видимость здорового стройного лица. Сосредоточьтесь на зеленых овощах и полезных жирах, таких как авокадо, миндаль и грецкие орехи", - полагает тренер.

Не бойтесь веса в тренажерном зале

Кей Джастис, личный тренер KJ Nutrition & Fitness, отмечает: "Потеря веса на лице - это то, что вы не можете сделать, не видя изменений в остальной части своего тела. Кардио упражнения отлично подходят для сжигания жира, поэтому вы обязательно увидите изменения.

Однако, как только вы закончите кардио сессию, сжигание жира тоже закончится. Чтобы продолжать сжигать жир после тренировок, вам нужно провести несколько занятий с отягощениями. Наращивая мышечную массу, вы естественным образом повышаете скорость метаболизма, поэтому ваше тело сжигает калории быстрее".

Попрощайтесь с алкоголем

Персональный тренер и диетолог Карли Юэ предлагает сократить употребление алкогольных напитков. "Избавьтесь от алкоголя, который делает ваши щеки и лицо опухшими", - говорит Карли.

Тренируйте лицо

Джон О Нил, личный тренер, отмечает, что с таким количеством мышц на лице некоторые упражнения могут реально помочь вам повысить его тонус. По его словам, человеческое лицо обычно имеет 43 мышцы. Следующие упражнения помогут тонизировать около 40 мышц вашего лица, чтобы сделать его более стройным.

  • Так, чтобы тонизировать мышцы вокруг рта, скажите буквы И и O подряд, повторите несколько раз. Это упражнение заставляет ваши мышцы лица сокращаться и двигаться. Выполняйте это упражнение ежедневно, повторяя его столько раз, сколько сможете.
  • Избавиться от пухлых щек вам поможет упражнение "рыба". Сделайте лицо как у рыбы, втягивая щеки вовнутрь. Повторяйте 20 раз каждый день для получения положительных результатов.
  • Заставьте все свои лицевые мышцы работать, широко и округло открывая рот. Задержитесь в этом положении на 5 секунд и расслабьтесь. Повторите до 30 раз в день.
  • Наполните свой рот воздухом, чтобы ваше лицо выглядело круглым. Держа губы закрытыми, перемещайте воздух во рту из стороны в сторону. Делайте это в течение 5 минут в течение дня.
  • Вы можете также потерять значительное количество жира с вашего лица с помощью регулярного массажа лица. Это улучшает кислород и кровообращение, что, в свою очередь, помогает подтянуть кожу.

Как убрать второй подбородок?

Вы можете сделать это самостоятельно, просто массируя лицо круговыми движениями, что поможет вывести токсины и уменьшить задержку жидкости в этой области.

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