Как улучшить количество и качество спермы и стать отцом: топ-6 советов

Факторы, которые могут иметь значение для фертильности мужчины. / 1zoom.ru

Под количеством сперматозоидов понимается количество сперматозоидов на миллилитр спермы. Измерение количества сперматозоидов обычно является частью анализа спермы, который также проверяет форму сперматозоидов и их подвижность. Все эти факторы могут иметь значение для фертильности мужчины.

Для оплодотворения яйцеклетки требуется всего один сперматозоид, но чем выше количество сперматозоидов, тем выше ваши шансы на оплодотворение вашего партнера, - говорит Захер Мери, доктор медицины, акушер-гинеколог и эксперт по фертильности в Центре фертильности New Hope.

Миллионы сперматозоидов находятся в одной эякуляции, но только несколько сотен дойдут до яйцеклетки. Многие сперматозоиды умирают в кислой среде влагалища, прежде чем они попадут в матку и в маточные трубы.

Нормальное количество сперматозоидов составляет от 15 до 200 миллионов сперматозоидов на миллилитр спермы. Меньшее количество сперматозоидов может затруднить зачатие.

То, что вы едите, как часто вы занимаетесь спортом, и ваш образ жизни в целом могут повлиять на количество сперматозоидов. Вот шесть способов увеличить количество сперматозоидов и повысить ваши шансы на зачатие.

1. Похудеть

По словам Мери, у мужчин с избыточным весом количество сперматозоидов ниже, чем у мужчин с нормальным весом. Это происходит из-за перегрева, который может убить сперму. Избыточный жир вокруг яичек может изолировать их, заставляя их нагреваться.

Гормональные изменения у мужчин с избыточным весом также могут негативно повлиять на выработку спермы. Мужчины с избыточным весом чаще имеют более низкий уровень тестостерона и более высокий уровень эстрадиола, что может негативно повлиять на выработку спермы.

Если у вас индекс массы тела (ИМТ) 25 или выше, потеря даже небольшого количества веса может увеличить количество сперматозоидов. В исследовании 2016 года, опубликованном в иранском издании Journal of Urology, изучалось влияние потери веса на количество сперматозоидов у 200 мужчин с ИМТ более 25. После шестимесячной интенсивной программы упражнений исследователи наблюдали значительное увеличение объема спермы и сперматозоидов.

2. Начните тренироваться

По словам Мери, функция репродуктивной системы зависит от общего состояния здоровья организма, поэтому, когда мужчина регулярно занимается спортом, улучшаются функции яичек и улучшается количество сперматозоидов.

В исследовании 2014 года, опубликованном в журнале Human Reproduction, был изучен 231 мужчина, обращающийся за лечением от бесплодия. Исследователи обнаружили, что поднятие тяжестей и бег были связаны с более высокой концентрацией сперматозоидов, чем другие виды упражнений, такие как ходьба и аэробика.

Хотя это исследование показало, что некоторые виды упражнений лучше увеличивают количество сперматозоидов, чем другие, любое упражнение лучше, чем ничего, говорит Темека Зоре, доктор медицины, акушер-гинеколог и репродуктивный эндокринолог из Spring Fertility. Потому что упражнения уменьшают воспаление, что может улучшить функцию спермы.

Некоторые исследования показали, что определенные виды упражнений, такие как езда на велосипеде, могут быть связаны с уменьшением количества сперматозоидов, но необходимы дополнительные исследования, чтобы сделать окончательные выводы о том, какие виды упражнений лучше всего, говорит Зор.

3. Бросить курить

Курение может негативно сказаться на количестве сперматозоидов, поэтому отказ от курения может улучшить здоровье вашей спермы. Согласно анализу 2007 года, опубликованному в Human Reproduction, у мужчин, выкуривающих более 20 сигарет в день, концентрация сперматозоидов снижается на 19% по сравнению с некурящими.

Точная причина, по которой курение снижает количество сперматозоидов, не совсем известна, но обзор 2015 года, опубликованный в World Journal of Men's Health, показал, что курение может привести к повреждению ДНК в сперматозоидах, что снижает фертильность.

Мери говорит, что даже если вы курили много лет, отказ сделает вашу сперму более здоровой. Яичкам требуется около трех месяцев, чтобы произвести свежую сперму, поэтому мужчины, которые бросили курить по крайней мере за три месяца до зачатия, будут иметь более здоровую сперму и больше шансов на оплодотворение яйцеклетки.

4. Избегайте злоупотребления психоактивными веществами

Умеренное употребление алкоголя, которое составляет около двух порций алкоголя в день для мужчин, по-видимому, не оказывает неблагоприятного воздействия на количество сперматозоидов, говорит Мери. Однако некоторые исследования показывают, что чрезмерное употребление алкоголя, определяемое как 14 или более напитков в неделю, может снизить качество спермы и снизить выработку тестостерона.

Другие наркотики, такие как опиоиды или марихуана, также могут отрицательно повлиять на фертильность. Необходимы дополнительные исследования, чтобы увидеть, устраняет ли прекращение злоупотребления психоактивными веществами неблагоприятное воздействие, которое оно оказывает на здоровье спермы. Но в целом воздержание от употребления психоактивных веществ и развитие здоровых привычек может улучшить количество сперматозоидов и фертильность.

"Если вы пытаетесь забеременеть, мы всегда рекомендуем быть самой здоровой версией себя, что означает отказ от курения, наркотиков и умеренного употребления алкоголя, если вы решите пить", - говорит Зоре.

5. Принимайте добавку D-аспарагиновой кислоты

D-аспарагиновая кислота (D-AA) - это аминокислота, которая способствует образованию белков в организме. Онf содержится в высоких концентрациях в железах внутренней секреции, таких как яичники и семенники. По словам Мери, поскольку сперма, как и любая клетка в организме, содержит белок, D-AA важен для функции сперматозоидов.

Низкие концентрации D-AA могут способствовать снижению количества и подвижности сперматозоидов, поэтому прием добавки D-AA может помочь, говорит Мери. В исследовании 2012 года, опубликованном в журнале Advances in Sexual Medicine, изучались 60 мужчин с проблемами фертильности и было обнаружено, что прием добавок D-AA в течение трех месяцев значительно увеличил количество их сперматозоидов и их подвижность.

Важно отметить, что участники исследования не были здоровыми людьми, поскольку у них уже были нарушения со спермой. Следовательно, нет убедительных доказательств того, что добавки D-AA увеличивают количество сперматозоидов у здоровых людей.

6. Соблюдайте здоровую диету

То, что вы едите, также влияет на количество сперматозоидов и общее состояние здоровья. В частности, по словам Мери, антиоксиданты могут улучшить фертильность. Доказано, что витамины Е и С являются хорошими антиоксидантами для функции спермы.

В исследовании 2006 года, опубликованном в Journal of Medicinal food, было обследовано 13 мужчин с проблемами фертильности в возрасте от 25 до 35 лет. Мужчины получали 1000 мг витамина С дважды в день в течение двух месяцев. Количество их сперматозоидов увеличилось более чем на 100%, а их подвижность - на 92%.

По словам Зоре, жирные кислоты омега-3 улучшают функцию спермы. Омега-3 жирные кислоты - это незаменимые жирные кислоты, которые наш организм не может производить самостоятельно, поэтому мы должны потреблять их в своем рационе. Жирные кислоты являются частью мембраны сперматозоидов, поэтому адекватное потребление омега-3 жирных кислот может улучшить количество и подвижность сперматозоидов.

На количество сперматозоидов могут влиять многие факторы. К счастью, вы можете предпринять некоторые шаги, которые могут увеличить количество сперматозоидов и повысить ваши шансы на зачатие. Физические упражнения, правильное питание и отказ от курения - все это изменения в образе жизни, которые вы можете внести, чтобы улучшить свою фертильность и общее состояние здоровья.