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Одиночество назвали фактором риска неизлечимой болезни

Те, кто живет в одиночестве, на 30% заболевают чаще.

22 июля 2020, 21:51
мозг
Те, кто живет в одиночестве, на 30% заболевают чаще/ flickr.com/photos/dalbera

Многочисленные исследования в Европе и Азии показали, что отсутствие контакта с человеком может быть более значительным фактором риска, чем считалось ранее.

Исследователи считают, что социальная изоляция может иметь большее влияние, чем высокое кровяное давление, диабет или ожирение. Исследование данных почти 22 000 человек показало, что те, кто живет в одиночестве, на 30% чаще заболевают истощающими мозг болезнями.

По информации Express.co.uk, ведущий автор доктор Рупал Десаи из Университетского колледжа Лондона сказал, что результаты могут иметь серьезные последствия для частоты деменции.

"Это исследование не объясняет, почему жизнь в одиночестве является фактором риска развития деменции, но есть несколько правдоподобных объяснений. Это может быть потому, что люди, которые живут одни, испытывают больше одиночества или больше стресса, оба из которых могут иметь неблагоприятные последствия для физического здоровья. Или это может быть связано с отсутствием когнитивной стимуляции, которая необходима для поддержания нервных связей", - говорит врач.

Важное исследование, проведенное в 2017 году, показало, что полная ликвидация социальной изоляции может сократить количество случаев деменции примерно на 5,9 процента.

Но новый анализ, опубликованный в Aging Research Reviews, поставил цифру в 8,9 процента.

Старший автор, доктор Джорджина Чарльзуорт, сказала: "Во время пандемии Covid-19 самоизоляция была жизненно важна для сокращения распространения вируса. Пандемия повысила понимание того, насколько трудно, практически и эмоционально, жить одному, когда это был не наш выбор. Поиск путей поддержания когнитивной, социальной и физической активности важен для нашего благополучия и снижения риска слабоумия", - отмечает она.

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