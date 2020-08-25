Отравление Навального: последствия длятся годами

Смерть обычно происходит из-за дыхательной недостаточности. / Reuters

Оппозиционер Алексей Навальный, который пребывает в коме и находится на лечении в немецкой клинике Шарите, был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Предварительно, специалисты Шарите установили, что политика отравили веществом группы ингибиторов холинэстеразы. О каком конкретно веществе идет речь – пока неизвестно, медики проводят дополнительные исследования.

Главред решил выяснить, что это за вещества и как их воздействие отразится на здоровье оппозиционера, которому стало плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск.

Ингибиторы холинэстеразы также имеют следующие названия: ингибиторы ацетилхолинэстеразы (AChE) или антихолинэстеразы. Это группа препаратов, которые блокируют нормальный распад ацетилхолина (ACh) на ацетат и холин и тем самым увеличивают как уровни, так и продолжительность действия ацетилхолина, обнаруженного в центральной и периферической нервной системе. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы имеют множество показаний. Чаще всего их используют при лечении нейрогенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви.

Различные физиологические процессы при этих дегенеративных заболеваниях разрушают клетки, производящие ACh, и тем самым снижают холинергическую передачу в различных областях мозга. Препараты-ингибиторы холинэстеразы подавляют активность AChE и поддерживают уровень ACh, снижая скорость его распада.

Кроме того, ингибиторы холинэстеразы часто используются у пациентов с миастенией. Повышенный уровень ацетилхолина в нервно-мышечном соединении, следовательно, приводит к повышенной активации рецепторов ACh, обнаруженных на постсинаптических мембранах, что приводит к улучшенной активации, сокращению и силе мышц.

Ингибиторы холинэстеразы также необходимо вводить при подозрении на антихолинергическое отравление. Симптомы отравления холиноблокаторами включают расширение сосудов, ангидроз, мидриаз, делирий и задержку мочи. Другие менее распространенные показания к применению ингибиторов холинэстеразы включают лечение пациентов с определенными психическими расстройствами, такими как шизофрения, и лечение глаукомы путем снижения давления водянистой влаги.

Ингибиторы холинэстеразы классифицируют как обратимые, необратимые или псевдообратимые. Обратимые ингибиторы холинэстеразы обычно используются в терапевтических целях. Напротив, необратимые и псевдообратимые ингибиторы часто используются в пестицидах и для биологической войны (нервно-паралитические агенты).

Признаки и симптомы отравления ингибитором холинэстеразы

Признаки и симптомы отравления ингибитором холинэстеразы могут различаться у разных людей в зависимости от:

Возраста пациента

Дозы

Маршрута воздействия

Специфического ингибитора холинэстеразы

Признаки и симптомы центральной нервной системы неспецифичны и могут указывать на психическое заболевание. Смерть обычно происходит из-за дыхательной недостаточности, вызванной:

Бронхоспазмом

Бронхореей

Центрального угнетенного дыхания

Слабости и паралича дыхательных мышц

Заболевания, связанные с ингибиторами холинэстеразы и пестицидами

Острое заболевание из-за ингибирования холинэстеразы такими химическими веществами, как органофосфаты, карбаматы, PB или зарин, проявляется симптомами и признаками, возникающими в результате токсического воздействия на центральную и периферическую нервную систему. Симптомы и признаки центральной нервной системы (ЦНС) включают:

спутанность сознания

головную боль

потерю сознания и, при сильной передозировке, смерть из-за угнетения дыхательного центра

Периферические симптомы и признаки включают:

слюноотделение

слезотечение

нечеткое зрение

чрезмерную секрецию бронхов

потливость, слабость, фасцикуляции мышц

диарею и потерю контроля над мочевым пузырем

Сильное подавление холинэстеразы может привести к смерти в первую очередь из-за дыхательной недостаточности. Этот отказ является результатом сочетания бронхиального секрета, сужения бронхов, ослабления функции дыхательных мышц и подавления дыхательной активности.

Симптомы и признаки, возникающие в результате хронического воздействия низкоуровневых ингибиторов холинэстеразы, менее четко определены, и может произойти некоторая физиологическая аккомодация, ведущая к облегчению некоторых симптомов. Стойкие признаки и симптомы после тяжелого острого отравления изучаются чаще. Несколько исследований выявили стойкие нейроповеденческие изменения, продолжающиеся годами после выздоровления после тяжелого отравления фосфорорганическими пестицидами.

В дополнение к острым токсическим реакциям были идентифицированы два других синдрома: промежуточный синдром и отложенная полинейропатия, вызванная органофосфатами (OPIDP). Промежуточный синдром возникает после острой тяжелой интоксикации фосфорорганическими соединениями и проявляется в виде сильной слабости, обычно проявляющейся через 48 часов после начала острого заболевания. Эта слабость может привести к дыхательной недостаточности, если не будет вмешательства для поддержки дыхания. OPIDP возникает в результате воздействия выбранной группы фосфорорганических химических веществ, которые способны связываться с нейронным ферментом, известным как эстераза-мишень нейропатии, и ингибировать его. Этот синдром обычно появляется примерно через 2 недели после отравления. Он характеризуется слабостью в конечностях и, как считается, происходит из-за дегенеративной невропатии длинных мотонейронов).

Помощь при отравлении

Для успешного лечения пациентов, отравившихся ингибиторами холинэстеразы, требуется межпрофессиональная команда. Поскольку большинство пациентов с токсичностью ингибитора холинэстеразы сначала обращаются в отделение неотложной помощи, они нуждаются в немедленной госпитализации в контролируемое отделение. Чтобы улучшить результаты, команда медсестер, лаборантов, фармацевтов, врачей и других медицинских работников необходима для оптимизации лечения, особенно с учетом токсичности ингибитора холинэстеразы.

Пациенты, поступающие при таких обстоятельствах, нуждаются в тщательном наблюдении медсестер и других врачей. Заказ лабораторий, понимание симптомов пациента и бдительность в отношении следующих этапов лечения необходимы для лечения пациентов, которые испытывают токсичность из-за использования ингибитора холинэстеразы.

При подозрении на токсичность ингибитора холинэстеразы следует проконсультироваться с фармацевтом по поводу использования атропина, пралидоксима и бензодиазепинов. Также необходимо проконсультироваться с токсикологом и специалистом по интенсивной терапии для дальнейшего ведения пациента, так как многие из этих случаев требуют дальнейшего интервенционного лечения в течение госпитального курса. Только благодаря этому типу межпрофессиональной координации пациенты, испытывающие холинергическую токсичность, могут достичь оптимальных клинических результатов.